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На Кубани увеличат финансирование нацпроектов - РИА Новости, 15.05.2023
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Краснодарский край
 
18:21 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/kuban-1871972783.html
На Кубани увеличат финансирование нацпроектов
На Кубани увеличат финансирование нацпроектов - РИА Новости, 15.05.2023
На Кубани увеличат финансирование нацпроектов
Финансирование нацпроектов в Краснодарском крае в 2023 году составит 69,5 миллиардов рублей, это превышает показатель прошлого года на сумму более четырёх... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:21
2023-05-15T18:21
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Финансирование нацпроектов в Краснодарском крае в 2023 году составит 69,5 миллиардов рублей, это превышает показатель прошлого года на сумму более четырёх миллиардов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "С начала года финансирование нацпроектов выросло на 7 миллиардов рублей. Из них 6,2 миллиарда рублей – краевые средства, которые мы дополнительно выделили на февральской сессии ЗСК (Законодательное Собрание Краснодарского края - ред.). Всего на реализацию нацпроектов направим 69,5 миллиарда рублей", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Глава региона отметил, что деньги пойдут, в том числе на строительство школ, поликлиник и благоустройство зон отдыха. Из предусмотренных средств освоено уже 19%. В 2022 году, по словам губернатора, общее финансирование национальных проектов на Кубани составило 65,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230419/akselerator-1866454023.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани увеличат финансирование нацпроектов

Финансирование нацпроектов на Кубани увеличат до 69,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодарский край
Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Финансирование нацпроектов в Краснодарском крае в 2023 году составит 69,5 миллиардов рублей, это превышает показатель прошлого года на сумму более четырёх миллиардов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"С начала года финансирование нацпроектов выросло на 7 миллиардов рублей. Из них 6,2 миллиарда рублей – краевые средства, которые мы дополнительно выделили на февральской сессии ЗСК (Законодательное Собрание Краснодарского края - ред.). Всего на реализацию нацпроектов направим 69,5 миллиарда рублей", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Глава региона отметил, что деньги пойдут, в том числе на строительство школ, поликлиник и благоустройство зон отдыха. Из предусмотренных средств освоено уже 19%.
В 2022 году, по словам губернатора, общее финансирование национальных проектов на Кубани составило 65,2 миллиарда рублей.
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