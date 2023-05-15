https://ria.ru/20230515/kredit-1871924144.html

В Татарстане полицейский оформил кредит на мертвеца

В Татарстане полицейский оформил кредит на мертвеца - РИА Новости, 15.05.2023

В Татарстане полицейский оформил кредит на мертвеца

Бывший полицейский в Татарстане обвиняется в том, что оформил на скончавшуюся пенсионерку кредит в 120 тысяч рублей, сообщает в понедельник региональное... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:16

2023-05-15T16:16

2023-05-15T16:16

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

кредит

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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Бывший полицейский в Татарстане обвиняется в том, что оформил на скончавшуюся пенсионерку кредит в 120 тысяч рублей, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ. В квартире он обнаружил мобильный телефон покойной и изъял его "для установления родственных связей". В тот же день через мобильное банковское приложение от имени женщины обвиняемый подал заявку в банк на предоставление кредита более чем на миллион рублей. Однако получить средства возможно было только при предъявлении паспорта. Тогда обвиняемый, как установило следствие, оформил другой кредит на 120 тысяч рублей, которые перевел на свою карту и обналичил. Помимо этого, борец с преступностью похитил 74 тысячи рублей сбережений пенсионерки с ее счета, полагает следствие. Наследница усопшей обнаружила, что операции со счетом производились уже после смерти пенсионерки, что и дало старт расследованию.

https://ria.ru/20230331/mikrozaymy-1862220368.html

россия

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), набережные челны, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), кредит