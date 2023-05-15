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В Татарстане полицейский оформил кредит на мертвеца - РИА Новости, 15.05.2023
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16:16 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/kredit-1871924144.html
В Татарстане полицейский оформил кредит на мертвеца
В Татарстане полицейский оформил кредит на мертвеца - РИА Новости, 15.05.2023
В Татарстане полицейский оформил кредит на мертвеца
Бывший полицейский в Татарстане обвиняется в том, что оформил на скончавшуюся пенсионерку кредит в 120 тысяч рублей, сообщает в понедельник региональное... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:16
2023-05-15T16:16
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кредит
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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Бывший полицейский в Татарстане обвиняется в том, что оформил на скончавшуюся пенсионерку кредит в 120 тысяч рублей, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ. В квартире он обнаружил мобильный телефон покойной и изъял его "для установления родственных связей". В тот же день через мобильное банковское приложение от имени женщины обвиняемый подал заявку в банк на предоставление кредита более чем на миллион рублей. Однако получить средства возможно было только при предъявлении паспорта. Тогда обвиняемый, как установило следствие, оформил другой кредит на 120 тысяч рублей, которые перевел на свою карту и обналичил. Помимо этого, борец с преступностью похитил 74 тысячи рублей сбережений пенсионерки с ее счета, полагает следствие. Наследница усопшей обнаружила, что операции со счетом производились уже после смерти пенсионерки, что и дало старт расследованию.
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россия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), набережные челны, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), кредит
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Кредит
В Татарстане полицейский оформил кредит на мертвеца

Экс-полицейского в Татарстане обвинили в оформлении кредита на умершую пенсионерку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Бывший полицейский в Татарстане обвиняется в том, что оформил на скончавшуюся пенсионерку кредит в 120 тысяч рублей, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
«
"По версии следствия, 11 декабря 2022 года на тот момент действующий оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции "Автозаводский" УМВД России по городу Набережные Челны в составе следственно-оперативной группы выехал на отработку сообщения о смерти 63-летней женщины", - говорится в релизе.
В квартире он обнаружил мобильный телефон покойной и изъял его "для установления родственных связей". В тот же день через мобильное банковское приложение от имени женщины обвиняемый подал заявку в банк на предоставление кредита более чем на миллион рублей. Однако получить средства возможно было только при предъявлении паспорта.
Тогда обвиняемый, как установило следствие, оформил другой кредит на 120 тысяч рублей, которые перевел на свою карту и обналичил. Помимо этого, борец с преступностью похитил 74 тысячи рублей сбережений пенсионерки с ее счета, полагает следствие.
Наследница усопшей обнаружила, что операции со счетом производились уже после смерти пенсионерки, что и дало старт расследованию.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Набережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Кредит
 
 
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