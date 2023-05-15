https://ria.ru/20230515/kredit-1871774494.html

Правительство расширит возможности для IT-компаний получить льготный кредит

Правительство расширит возможности для IT-компаний получить льготный кредит - РИА Новости, 15.05.2023

Правительство расширит возможности для IT-компаний получить льготный кредит

Правительство РФ расширяет возможности получения льготного кредита для компаний, производящих софт, предприятия смогут направить средства на стимулирующие... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:05

2023-05-15T11:05

2023-05-15T11:14

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ расширяет возможности получения льготного кредита для компаний, производящих софт, предприятия смогут направить средства на стимулирующие выплаты специалистам и на возмещение прошлых расходов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Президент поручил обеспечить независимость от иностранного программного обеспечения. Для этого продолжаем поддерживать наших разработчиков софта. Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых. Теперь их смогут оформить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями, предусмотренными для IT-бизнеса, а также правом на пониженные страховые взносы. Раньше такое условие было обязательным", - сказал Мишустин.Он добавил, что кредитные средства можно будет направлять на стимулирующие выплаты специалистам, возмещение прошлых расходов. По словам премьера, благодаря изменениям еще больше предпринимателей могут воспользоваться поддержкой государства и выпускать современные, востребованные продукты.

https://ria.ru/20230406/poruchitelstvo-1863518690.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, михаил мишустин, россия