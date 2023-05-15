Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/koronavirus-1871907287.html
В Новгородской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19
В Новгородской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2023
В Новгородской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19
Режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, отменен в Новгородской области указом губернатора. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:31
2023-05-15T15:31
общество
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802688825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7d13c69bae4a4c2dddd59eaedff40fa.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, отменен в Новгородской области указом губернатора. "Отменить на территории Новгородской области с 15 мая 2023 года режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в указе губернатора Андрея Никитина, опубликованном на сайте правительства региона. Кроме того, утратили силу более 70 указов, которые Никитин подписал в период пандемии. Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в понедельник в Новгородской области выявили пять случаев COVID-19. Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России постепенно снижаются ковидные ограничения.
https://ria.ru/20230511/ogranicheniya-1871025220.html
россия
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802688825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e8cc63d3755bbe716359ac864ac9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общество, Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Татьяна Голикова, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Новгородской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Режим повышенной готовности, введенный в Новгородской области из-за COVID-19, отменили

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГорода России. Великий Новгород
Города России. Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Города России. Великий Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, отменен в Новгородской области указом губернатора.
"Отменить на территории Новгородской области с 15 мая 2023 года режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в указе губернатора Андрея Никитина, опубликованном на сайте правительства региона.
Кроме того, утратили силу более 70 указов, которые Никитин подписал в период пандемии.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в понедельник в Новгородской области выявили пять случаев COVID-19. Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России постепенно снижаются ковидные ограничения.
Женщина в маске - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу
11 мая, 13:20
 
ОбществоРоссияНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Татьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала