https://ria.ru/20230515/koronavirus-1871907287.html

В Новгородской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Новгородской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2023

В Новгородской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, отменен в Новгородской области указом губернатора. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:31

2023-05-15T15:31

2023-05-15T15:31

общество

россия

новгородская область

андрей никитин (политик)

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, отменен в Новгородской области указом губернатора. "Отменить на территории Новгородской области с 15 мая 2023 года режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в указе губернатора Андрея Никитина, опубликованном на сайте правительства региона. Кроме того, утратили силу более 70 указов, которые Никитин подписал в период пандемии. Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в понедельник в Новгородской области выявили пять случаев COVID-19. Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России постепенно снижаются ковидные ограничения.

https://ria.ru/20230511/ogranicheniya-1871025220.html

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Екатерина Зайцева

общество, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии