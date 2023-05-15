https://ria.ru/20230515/koronavirus-1871907287.html
В Новгородской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19
В Новгородской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2023
В Новгородской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19
Режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, отменен в Новгородской области указом губернатора. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:31
2023-05-15T15:31
2023-05-15T15:31
общество
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, отменен в Новгородской области указом губернатора. "Отменить на территории Новгородской области с 15 мая 2023 года режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в указе губернатора Андрея Никитина, опубликованном на сайте правительства региона. Кроме того, утратили силу более 70 указов, которые Никитин подписал в период пандемии. Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в понедельник в Новгородской области выявили пять случаев COVID-19. Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России постепенно снижаются ковидные ограничения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общество, Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Татьяна Голикова, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Новгородской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19
Режим повышенной готовности, введенный в Новгородской области из-за COVID-19, отменили
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая – РИА Новости.
Режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, отменен в Новгородской области указом
губернатора.
"Отменить на территории Новгородской области с 15 мая 2023 года режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в указе губернатора Андрея Никитина, опубликованном на сайте правительства региона.
Кроме того, утратили силу более 70 указов, которые Никитин подписал в период пандемии.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в понедельник в Новгородской области выявили пять случаев COVID-19. Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России постепенно снижаются ковидные ограничения.
В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу