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В России за сутки госпитализировали 226 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2023
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12:06 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/koronavirus-1871794497.html
В России за сутки госпитализировали 226 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 226 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2023
В России за сутки госпитализировали 226 пациентов с COVID-19
Около 2,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерло 26 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:06
2023-05-15T12:06
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
коронавирусы
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 2,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерло 26 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 226 человек, на 31,9% меньше, чем накануне. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 12 субъектах, снижение - в 41 регионе, ситуация осталась без изменений в 32 субъектах. "Выздоровело за сутки 2 902 человека, или на 16,9% меньше в сравнении с 14 мая 2023 года. Выявлено 2 379 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 26 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 2,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 19,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе в шести регионах увеличение более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 27,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в семи субъектах Российской Федерации, в том числе в двух регионах более чем в среднем по стране.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса, коронавирусы
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса, Коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 226 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 2379 случаев COVID-19, выздоровели 2902 человека, умерли 26

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 2,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерло 26 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 226 человек, на 31,9% меньше, чем накануне. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 12 субъектах, снижение - в 41 регионе, ситуация осталась без изменений в 32 субъектах.
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"Выздоровело за сутки 2 902 человека, или на 16,9% меньше в сравнении с 14 мая 2023 года. Выявлено 2 379 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 26 человек", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 2,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 19,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе в шести регионах увеличение более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 27,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в семи субъектах Российской Федерации, в том числе в двух регионах более чем в среднем по стране.
 
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