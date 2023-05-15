https://ria.ru/20230515/koronavirus-1871794497.html

В России за сутки госпитализировали 226 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 226 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2023

В России за сутки госпитализировали 226 пациентов с COVID-19

Около 2,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерло 26 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:06

2023-05-15T12:06

2023-05-15T12:06

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

коронавирусы

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 2,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерло 26 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 226 человек, на 31,9% меньше, чем накануне. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 12 субъектах, снижение - в 41 регионе, ситуация осталась без изменений в 32 субъектах. "Выздоровело за сутки 2 902 человека, или на 16,9% меньше в сравнении с 14 мая 2023 года. Выявлено 2 379 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 26 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 2,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 19,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе в шести регионах увеличение более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 27,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в семи субъектах Российской Федерации, в том числе в двух регионах более чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20230511/ogranicheniya-1871025220.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса, коронавирусы