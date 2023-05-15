https://ria.ru/20230515/kor-1871970723.html
В Белгородской области выявили первые случаи кори
В Белгородской области выявили первые случаи кори - РИА Новости, 15.05.2023
В Белгородской области выявили первые случаи кори
В Белгородской области выявлены первые 4 случая заболевания корью, два случая выявлены у детей 9 месяцев и 9 лет, сообщает управление регионального... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:17
2023-05-15T18:17
2023-05-15T18:17
белгородская область
курская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
корь
россия
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. В Белгородской области выявлены первые 4 случая заболевания корью, два случая выявлены у детей 9 месяцев и 9 лет, сообщает управление регионального Роспотребнадзора. "Управление Роспотребнадзора информирует о регистрации за период 10.05-12.05.2023 г. 4 случаев кори среди жителей Белгородской области: 2 случая зарегистрировано у детей в возрасте 9 месяцев и 9 лет, 2 случая выявлены среди взрослого населения у женщин в возрасте 22 года и 58 лет. Все заболевшие – непривитые лица или без сведений об иммунизации", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что жители области заразились, находясь в других регионах, в Ингушетии, в Московской и Курской областях. Больные сообщили, что были в местах, где были случаи кори. По месту проживания заболевших медицинскими работниками проводятся подворовые или поквартирные обходы для определения контактных лиц. Конкретного лекарства от кори не существует, эффективным и безопасным методом профилактики кори является вакцинация. По данным ведомства, иммунизация в Белгородской области начата с 03.04.2023, по состоянию на 15 мая привито 1526 человек (49,6 % от численности подлежащих).
https://ria.ru/20230424/kor-1867454372.html
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белгородская область, курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, корь, россия
Белгородская область, Курская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Корь, Россия
В Белгородской области выявили первые случаи кори
Роспотребнадзор: первые случаи кори выявлены в Белгородской области, в том числе у детей