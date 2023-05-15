https://ria.ru/20230515/kontrnastuplenie-1871976346.html

Зеленский заявил, что Украине нужно еще время для контрнаступления

Зеленский заявил, что Украине нужно еще время для контрнаступления - РИА Новости, 15.05.2023

Зеленский заявил, что Украине нужно еще время для контрнаступления

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:33

2023-05-15T18:33

2023-05-15T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления. "Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями... Мы должны готовиться", - сказал Зеленский в ходе визита в Великобританию. Ранее Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230515/pomosch-1871882985.html

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр