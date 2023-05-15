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Российские десантники отразили контратаку украинских формирований
Российские десантники отразили контратаку украинских формирований - РИА Новости, 15.05.2023
Российские десантники отразили контратаку украинских формирований
Российские десантники отразили попытку атаки украинских войск, нанеся противнику огневое поражение, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:05
2023-05-15T20:05
2023-05-15T21:55
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-десантные войска россии
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские десантники отразили попытку атаки украинских войск, нанеся противнику огневое поражение, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.Как уточнили в ведомстве, после получения боевой задачи десантники заняли район, ранее взятый штурмовыми отрядами ВДВ, и оборудовали там опорные пункты. "В ходе несения службы наблюдатель заметил движение в окопах вооруженной группы украинских формирований, о чем немедленно доложил командиру подразделения. Было принято решение ликвидировать противника", — говорится в заявлении.Российские военные двинулись навстречу готовящимся к атаке бойцам ВСУ и прицельным огнем из автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя", а также ручных противотанковых гранатометов РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК "Фагот" нанесли им огневое поражение, отметили в Минобороны.В понедельник утром врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об активизации украинских сил по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, войска противника пытаются прощупать позиции и вести разведку боем на некоторых участках. Власти республики готовились к такому развитию событий и держат ситуацию под контролем, добавил он.
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871668633.html
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россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Российские десантники отразили контратаку украинских формирований
Минобороны: российские десантники отразили попытку атаки ВСУ с помощью гранатометов