https://ria.ru/20230515/kofe-1871902539.html
Эксперт рассказал, от чего зависит цена на кофе в России
Эксперт рассказал, от чего зависит цена на кофе в России - РИА Новости, 15.05.2023
Эксперт рассказал, от чего зависит цена на кофе в России
Цена на зерна кофе на мировом рынке за последние два года серьезно выросла, поэтому потребители, в том числе и в России, зачастую стараются выбирать более... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:23
2023-05-15T15:23
2023-05-15T15:23
экономика
россия
бразилия
рамаз чантурия
росчайкофе
руспродсоюз
кофе
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Цена на зерна кофе на мировом рынке за последние два года серьезно выросла, поэтому потребители, в том числе и в России, зачастую стараются выбирать более дешевую продукцию – на основе зерен робусты; тем не менее, основной вклад в формирование отпускной стоимости кофе в РФ вносит валютная составляющая, сообщил РИА Новости гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. Оптовые цены на зерна кофе робуста поднялись до максимума почти за 12 лет в связи с повышенным спросом на них из-за роста цен на более дорогую арабику, написало агентство Блумберг. "Россия, где спрос на кофе тоже высокий, не стала исключением, тоже участвуя в формировании спроса на робусту. Но ключевым для нас все-таки является изменение стоимости валюты, которое произошло за последние два месяца", - считает Чантурия. В начале года, по состоянию на 13 января курс доллара к рублю в РФ составлял 67,8 рубля, на 13 марта - 75,9 рубля за доллар, а на 13 мая - 77,2 рубля; подобную динамику компаниям приходится учитывать в себестоимости и отпускной цене продукции, "и это наиболее существенный фактор на сегодняшний момент, чем изменения, о которых написал Блумберг", заметил он. Между тем, сами по себе такие серьезные изменения в стоимости кофе на мировом рынке были связаны с довольно серьезным кризисом производства в Бразилии в позапрошлом году: это основной производитель кофе в мире, на его долю приходится порядка 40%, напомнил собеседник агентства. "В позапрошлом году стоимость кофе на биржах выросла в 2,5 раза, и такой довольно серьезный скачок произошел быстро – в течение полугода. В прошлом году цены немного снизились, но все равно остаются на очень высоком за последние 10 лет уровне", - напомнил он. В результате такой резкий рост привел к повышению цен на готовую продукцию на всех рынках, вызвав изменения и в потребительских предпочтениях – это, например, стремление выбрать не самый дорогой кофе либо сократить траты на эту продукцию. Мировые оптовые цены на робусту в апреле 2023 года составили 2,55 доллара за килограмм, это действительно максимум с января 2012 года, - на арабику - 5,06 доллара за килограмм, сообщил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. В свою очередь в России килограмм натурального растворимого кофе в рознице в начале апреля стоил в среднем 3,2 тысячи рублей (год назад – 3 тысячи, плюс 6,7%), а килограмм зернового и молотого кофе в среднем подорожал до 1,5 тысячи рублей с 1,3 тысячи (плюс 10,5%). Чантурия напоминает, что динамика биржевой стоимости кофе транслируется в розничную с определенным лагом. При этом зерна робуста в качестве сырья экономически более доступны, поскольку не требуют серьезных затрат при выращивании, а по вкусовым свойствам грубее арабики, поэтому дешевле последней примерно на 10-15%, заметил он.
https://ria.ru/20230417/kofe-1865731151.html
https://ria.ru/20230205/kofe-1849598590.html
https://rsport.ria.ru/20230405/kofe-1863176760.html
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экономика, россия, бразилия, рамаз чантурия, росчайкофе, руспродсоюз, кофе
Экономика, Россия, Бразилия, Рамаз Чантурия, Росчайкофе, Руспродсоюз, Кофе
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Цена на зерна кофе на мировом рынке за последние два года серьезно выросла, поэтому потребители, в том числе и в России, зачастую стараются выбирать более дешевую продукцию – на основе зерен робусты; тем не менее, основной вклад в формирование отпускной стоимости кофе в РФ вносит валютная составляющая, сообщил РИА Новости гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
Оптовые цены на зерна кофе робуста поднялись до максимума почти за 12 лет в связи с повышенным спросом на них из-за роста цен на более дорогую арабику, написало агентство Блумберг. "Россия, где спрос на кофе тоже высокий, не стала исключением, тоже участвуя в формировании спроса на робусту. Но ключевым для нас все-таки является изменение стоимости валюты, которое произошло за последние два месяца", - считает Чантурия.
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В начале года, по состоянию на 13 января курс доллара к рублю в РФ составлял 67,8 рубля, на 13 марта - 75,9 рубля за доллар, а на 13 мая - 77,2 рубля; подобную динамику компаниям приходится учитывать в себестоимости и отпускной цене продукции, "и это наиболее существенный фактор на сегодняшний момент, чем изменения, о которых написал Блумберг", заметил он.
Между тем, сами по себе такие серьезные изменения в стоимости кофе на мировом рынке были связаны с довольно серьезным кризисом производства в Бразилии
в позапрошлом году: это основной производитель кофе в мире, на его долю приходится порядка 40%, напомнил собеседник агентства.
"В позапрошлом году стоимость кофе на биржах выросла в 2,5 раза, и такой довольно серьезный скачок произошел быстро – в течение полугода. В прошлом году цены немного снизились, но все равно остаются на очень высоком за последние 10 лет уровне", - напомнил он. В результате такой резкий рост привел к повышению цен на готовую продукцию на всех рынках, вызвав изменения и в потребительских предпочтениях – это, например, стремление выбрать не самый дорогой кофе либо сократить траты на эту продукцию.
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Мировые оптовые цены на робусту в апреле 2023 года составили 2,55 доллара за килограмм, это действительно максимум с января 2012 года, - на арабику - 5,06 доллара за килограмм, сообщил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз
") Дмитрий Леонов. В свою очередь в России килограмм натурального растворимого кофе в рознице в начале апреля стоил в среднем 3,2 тысячи рублей (год назад – 3 тысячи, плюс 6,7%), а килограмм зернового и молотого кофе в среднем подорожал до 1,5 тысячи рублей с 1,3 тысячи (плюс 10,5%).
Чантурия напоминает, что динамика биржевой стоимости кофе транслируется в розничную с определенным лагом. При этом зерна робуста в качестве сырья экономически более доступны, поскольку не требуют серьезных затрат при выращивании, а по вкусовым свойствам грубее арабики, поэтому дешевле последней примерно на 10-15%, заметил он.
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