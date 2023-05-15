https://ria.ru/20230515/kazak-1871796005.html
В Краснодаре определили лучший казачий кадетский корпус
В Краснодаре определили лучший казачий кадетский корпус - РИА Новости, 15.05.2023
В Краснодаре определили лучший казачий кадетский корпус
В Год педагога и наставника в Краснодаре определили победителей Всероссийского смотра-конкурса "Лучший казачий кадетский корпус". Абсолютным победителем... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:11
2023-05-15T12:11
2023-05-15T12:11
год педагога и наставника
общество
краснодарский край
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Год педагога и наставника в Краснодаре определили победителей Всероссийского смотра-конкурса "Лучший казачий кадетский корпус". Абсолютным победителем смотра-конкурса признан Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова Астраханской области. Организатором смотра-конкурса выступает Минпросвещения России."На протяжении всей истории казачества казакам были присущи чувство товарищества, взаимовыручка и верность долгу. Очень важно, что казачьи традиции перенимает молодежь, воспитывающаяся в духе единения и патриотизма. У казаков растет достойная замена продолжателей традиций и носителей казачьей культуры! Каждый корпус может гордиться тем, что успешно справился с испытаниями в финале среди таких же достойных соперников в борьбе за призовые места. Каждый из вас проявил свою смелость, ловкость, волю к победе, умение ставить и достигать цели. Уверен, что эти качества будут и в будущем приводить вас к победам", – отметил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев в Приветственном адресе к участникам финала смотра-конкурса.Второе место занял Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г.Н. Трошева Краснодарского края, третье – кадетская школа-интернат "Курганинский казачий кадетский корпус" Краснодарского края.В презентационных состязаниях конкурса приняли участие десять команд из Астраханской, Брянской и Ростовской областей, Краснодарского края и Луганской Народной Республики. Они представили свои корпуса в конкурсе "Визитная карточка", презентовали и защитили социальные проекты, прошли тестирование на военно-исторические темы.Абсолютный победитель смотра-конкурса получит переходящее знамя Президента Российской Федерации. Три лучших казачьих кадетских корпуса 2023 года наградят денежными премиями в размере трех, двух и одного миллиона рублей.Всероссийский смотр-конкурс "Лучший казачий кадетский корпус" проводит Министерство просвещения Российской Федерации. Оператором выступает Институт изучения детства, семьи и воспитания.Цели смотра-конкурса – военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение и развитие исторических, культурных и духовных традиций российского казачества.В 2022 году победителем смотра-конкурса стал Бриньковский казачий кадетский корпус.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, краснодарский край
Год педагога и наставника, Общество, Краснодарский край
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Год педагога и наставника в Краснодаре определили победителей Всероссийского смотра-конкурса "Лучший казачий кадетский корпус". Абсолютным победителем смотра-конкурса признан Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова Астраханской области. Организатором смотра-конкурса выступает Минпросвещения России.
"На протяжении всей истории казачества казакам были присущи чувство товарищества, взаимовыручка и верность долгу. Очень важно, что казачьи традиции перенимает молодежь, воспитывающаяся в духе единения и патриотизма. У казаков растет достойная замена продолжателей традиций и носителей казачьей культуры! Каждый корпус может гордиться тем, что успешно справился с испытаниями в финале среди таких же достойных соперников в борьбе за призовые места. Каждый из вас проявил свою смелость, ловкость, волю к победе, умение ставить и достигать цели. Уверен, что эти качества будут и в будущем приводить вас к победам", – отметил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев в Приветственном адресе к участникам финала смотра-конкурса.
Второе место занял Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г.Н. Трошева Краснодарского края, третье – кадетская школа-интернат "Курганинский казачий кадетский корпус" Краснодарского края.
В презентационных состязаниях конкурса приняли участие десять команд из Астраханской, Брянской и Ростовской областей, Краснодарского края и Луганской Народной Республики. Они представили свои корпуса в конкурсе "Визитная карточка", презентовали и защитили социальные проекты, прошли тестирование на военно-исторические темы.
Абсолютный победитель смотра-конкурса получит переходящее знамя Президента Российской Федерации. Три лучших казачьих кадетских корпуса 2023 года наградят денежными премиями в размере трех, двух и одного миллиона рублей.
Всероссийский смотр-конкурс "Лучший казачий кадетский корпус" проводит Министерство просвещения Российской Федерации. Оператором выступает Институт изучения детства, семьи и воспитания.
Цели смотра-конкурса – военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение и развитие исторических, культурных и духовных традиций российского казачества.
В 2022 году победителем смотра-конкурса стал Бриньковский казачий кадетский корпус.