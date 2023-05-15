https://ria.ru/20230515/kamery-1871795075.html
Камеры выявили более 3 тысяч нарушений правил перехода через ж/д пути в МО
Камеры выявили более 3 тысяч нарушений правил перехода через ж/д пути в МО - РИА Новости, 15.05.2023
Камеры выявили более 3 тысяч нарушений правил перехода через ж/д пути в МО
Свыше 3 тысяч нарушений правил перехода через железнодорожные пути зафиксировали в Московской области с начала года с помощью камер, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:34
2023-05-15T12:34
2023-05-15T12:34
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Свыше 3 тысяч нарушений правил перехода через железнодорожные пути зафиксировали в Московской области с начала года с помощью камер, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Фиксация нарушений осуществлялась с помощью камер с системой распознавания лиц. На сегодняшний день такими устройствами оборудовано 16 станций в городских округах Раменское, Щелково, Подольск, Домодедово и других."Три тысячи нарушителей выявили камеры на станциях Подмосковья с начала года", – приводятся слова первого заместителя министра транспорта Подмосковья Евгения Аптекина.Он добавил, что с начала текущего года на железной дороге Московской области было зафиксировано 65 случаев с летальным исходом, половина из которых произошла на переходах через ж/д пути.
https://ria.ru/20230512/poliklinika-1871387747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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щелково, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Щелково, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Свыше 3 тысяч нарушений правил перехода через железнодорожные пути зафиксировали в Московской области с начала года с помощью камер, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Фиксация нарушений осуществлялась с помощью камер с системой распознавания лиц. На сегодняшний день такими устройствами оборудовано 16 станций в городских округах Раменское
, Щелково
, Подольск
, Домодедово
и других.
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"Три тысячи нарушителей выявили камеры на станциях Подмосковья с начала года", – приводятся слова первого заместителя министра транспорта Подмосковья Евгения Аптекина.
Он добавил, что с начала текущего года на железной дороге Московской области было зафиксировано 65 случаев с летальным исходом, половина из которых произошла на переходах через ж/д пути.