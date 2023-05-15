https://ria.ru/20230515/izrail-1871940587.html

Израиль и Швеция наладили отношения после 20 лет разногласий

Израиль и Швеция наладили отношения после 20 лет разногласий - РИА Новости, 15.05.2023

Израиль и Швеция наладили отношения после 20 лет разногласий

Глава МИД Израиля Эли Коэн, находящийся с историческим визитом в Швеции, в понедельник провел встречу с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:03

2023-05-15T17:03

2023-05-15T17:03

в мире

швеция

израиль

финляндия

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155489/64/1554896481_0:154:1501:998_1920x0_80_0_0_d6dd36ec1fe86d4ed398f21ed3541f75.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн, находящийся с историческим визитом в Швеции, в понедельник провел встречу с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом, на которой заявил об открытии новой страницы в отношениях между Израилем и скандинавским королевством после 20 лет политических разногласий и отсутствия диалога на высоком уровне. Коэн стал первым израильским министром иностранных дел, который посетил Швецию за последние 22 года. "Мы открываем новую страницу в отношениях между Израилем и Швецией после многих лет, когда Швеция проводила критическую политику по отношению к Израилю. Этот визит в Стокгольм является первым визитом министра иностранных дел Израиля (в Швецию - ред.) с 2001 года, и он знаменует собой смену направления в отношениях между странами", - заявил Коэн, слова которого приводит пресс-служба израильского МИД. Министры иностранных дел обоих государств отметили заметное изменение подхода Швеции к Израилю как на двустороннем уровне, так и на международных площадках, а также обсудили пути укрепления экономических связей между странами. Коэн и Бильстрем затронули ожидаемое вступление Швеции в НАТО, которое, по мнению израильского министра, "может стать для Израиля отличной возможностью укрепить экономические связи со Швецией и расширить торговлю между странами в сферах безопасности, инноваций и финансовых технологий". Израильско-шведские отношения складывались непросто с самого момента появления еврейского государства, когда в сентябре 1948 года еврейская подпольная организация "Лехи" ликвидировала шведского дипломата графа Фольке Бернадота, который работал над перемирием между только что образованным Государством Израиль и его арабскими соседями. Израиль сталкивался с критикой Стокгольма во время Войны Судного дня в 1973 году, а в 1981 году Швеция осудила атаку Израиля на ядерный реактор в Ираке. Критика Израиля со стороны Швеции продолжалась и в ходе последующих военных конфликтов с участием Израиля. В 2000-х годах между странами произошел ряд дипломатических скандалов, однако серьезный кризис в двусторонних отношениях наступил в 2014 году, когда Швеция стала первым государством-членом ЕС, признавшим независимость Палестины. Другие европейские страны признавали независимость Палестинского государства до официального вступления в ЕС. Израильские официальные лица не раз обвиняли шведских чиновников в антисемитизме и враждебности по отношению к еврейскому государству. Диалог на уровне глав МИД между двумя странами возобновился лишь в 2021 году. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы - новые члены блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России". До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230514/gaz-1871670273.html

https://ria.ru/20230513/shved-1871449982.html

https://ria.ru/20230508/shvedy-1870403625.html

https://ria.ru/20230508/priem-1870506587.html

швеция

израиль

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, израиль, финляндия, евросоюз, нато