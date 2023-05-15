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Израиль и Швеция наладили отношения после 20 лет разногласий - РИА Новости, 15.05.2023
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17:03 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/izrail-1871940587.html
Израиль и Швеция наладили отношения после 20 лет разногласий
Израиль и Швеция наладили отношения после 20 лет разногласий - РИА Новости, 15.05.2023
Израиль и Швеция наладили отношения после 20 лет разногласий
Глава МИД Израиля Эли Коэн, находящийся с историческим визитом в Швеции, в понедельник провел встречу с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:03
2023-05-15T17:03
в мире
швеция
израиль
финляндия
евросоюз
нато
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн, находящийся с историческим визитом в Швеции, в понедельник провел встречу с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом, на которой заявил об открытии новой страницы в отношениях между Израилем и скандинавским королевством после 20 лет политических разногласий и отсутствия диалога на высоком уровне. Коэн стал первым израильским министром иностранных дел, который посетил Швецию за последние 22 года. "Мы открываем новую страницу в отношениях между Израилем и Швецией после многих лет, когда Швеция проводила критическую политику по отношению к Израилю. Этот визит в Стокгольм является первым визитом министра иностранных дел Израиля (в Швецию - ред.) с 2001 года, и он знаменует собой смену направления в отношениях между странами", - заявил Коэн, слова которого приводит пресс-служба израильского МИД. Министры иностранных дел обоих государств отметили заметное изменение подхода Швеции к Израилю как на двустороннем уровне, так и на международных площадках, а также обсудили пути укрепления экономических связей между странами. Коэн и Бильстрем затронули ожидаемое вступление Швеции в НАТО, которое, по мнению израильского министра, "может стать для Израиля отличной возможностью укрепить экономические связи со Швецией и расширить торговлю между странами в сферах безопасности, инноваций и финансовых технологий". Израильско-шведские отношения складывались непросто с самого момента появления еврейского государства, когда в сентябре 1948 года еврейская подпольная организация "Лехи" ликвидировала шведского дипломата графа Фольке Бернадота, который работал над перемирием между только что образованным Государством Израиль и его арабскими соседями. Израиль сталкивался с критикой Стокгольма во время Войны Судного дня в 1973 году, а в 1981 году Швеция осудила атаку Израиля на ядерный реактор в Ираке. Критика Израиля со стороны Швеции продолжалась и в ходе последующих военных конфликтов с участием Израиля. В 2000-х годах между странами произошел ряд дипломатических скандалов, однако серьезный кризис в двусторонних отношениях наступил в 2014 году, когда Швеция стала первым государством-членом ЕС, признавшим независимость Палестины. Другие европейские страны признавали независимость Палестинского государства до официального вступления в ЕС. Израильские официальные лица не раз обвиняли шведских чиновников в антисемитизме и враждебности по отношению к еврейскому государству. Диалог на уровне глав МИД между двумя странами возобновился лишь в 2021 году. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы - новые члены блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России". До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230514/gaz-1871670273.html
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в мире, швеция, израиль, финляндия, евросоюз, нато
В мире, Швеция, Израиль, Финляндия, Евросоюз, НАТО
Израиль и Швеция наладили отношения после 20 лет разногласий

МИД Израиля заявил о новой странице в отношениях со Швецией после 20 лет разногласий

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Рукопожатие. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн, находящийся с историческим визитом в Швеции, в понедельник провел встречу с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом, на которой заявил об открытии новой страницы в отношениях между Израилем и скандинавским королевством после 20 лет политических разногласий и отсутствия диалога на высоком уровне.
Коэн стал первым израильским министром иностранных дел, который посетил Швецию за последние 22 года.
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14 мая, 18:05
"Мы открываем новую страницу в отношениях между Израилем и Швецией после многих лет, когда Швеция проводила критическую политику по отношению к Израилю. Этот визит в Стокгольм является первым визитом министра иностранных дел Израиля (в Швецию - ред.) с 2001 года, и он знаменует собой смену направления в отношениях между странами", - заявил Коэн, слова которого приводит пресс-служба израильского МИД.
Министры иностранных дел обоих государств отметили заметное изменение подхода Швеции к Израилю как на двустороннем уровне, так и на международных площадках, а также обсудили пути укрепления экономических связей между странами.
Коэн и Бильстрем затронули ожидаемое вступление Швеции в НАТО, которое, по мнению израильского министра, "может стать для Израиля отличной возможностью укрепить экономические связи со Швецией и расширить торговлю между странами в сферах безопасности, инноваций и финансовых технологий".
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Израильско-шведские отношения складывались непросто с самого момента появления еврейского государства, когда в сентябре 1948 года еврейская подпольная организация "Лехи" ликвидировала шведского дипломата графа Фольке Бернадота, который работал над перемирием между только что образованным Государством Израиль и его арабскими соседями. Израиль сталкивался с критикой Стокгольма во время Войны Судного дня в 1973 году, а в 1981 году Швеция осудила атаку Израиля на ядерный реактор в Ираке. Критика Израиля со стороны Швеции продолжалась и в ходе последующих военных конфликтов с участием Израиля.
В 2000-х годах между странами произошел ряд дипломатических скандалов, однако серьезный кризис в двусторонних отношениях наступил в 2014 году, когда Швеция стала первым государством-членом ЕС, признавшим независимость Палестины. Другие европейские страны признавали независимость Палестинского государства до официального вступления в ЕС. Израильские официальные лица не раз обвиняли шведских чиновников в антисемитизме и враждебности по отношению к еврейскому государству. Диалог на уровне глав МИД между двумя странами возобновился лишь в 2021 году.
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Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы - новые члены блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
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