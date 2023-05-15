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Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии по военной поддержке Киева - РИА Новости, 15.05.2023
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13:40 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/italiya-1871842273.html
Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии по военной поддержке Киева
Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии по военной поддержке Киева - РИА Новости, 15.05.2023
Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии по военной поддержке Киева
Лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью газете La Stampa подверг... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:40
2023-05-15T13:40
в мире
италия
нато
движение 5 звезд
джузеппе конте
владимир зеленский
джорджа мелони
россия
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РИМ, 15 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью газете La Stampa подверг жесткой критике политику правительства Джорджи Мелони, которое продолжает оказывать активную военную поддержку Киеву. "Мы должны иметь мужество сказать, что эта военная стратегия, которая исключила переговорную стратегию, несет только смерть и разрушение", - подчеркнул видный политик в интервью, которое в понедельник опубликовала газета La Stampa. Конте напомнил, что во время субботнего визита в Рим Владимира Зеленского премьер Мелони заявила, что делает ставку на победу Украины и пообещала продолжать всестороннюю, в том числе военную поддержку Киева. По мнению Конте, "неограниченные военные поставки" означают признание возможности "бесконечной бойни и возможного ядерного взрыва". "Боюсь, что воинственный импульс служит для того, чтобы скрыть неспособность справиться с острыми внутренними проблемами, такими как высокая арендная плата, стремительный рост ипотечных кредитов, неконтролируемая инфляция, временные трудовые договоры и обвал покупательной способности семей со всем меньшими зарплатами", - отметил экс-премьер. По словам Конте, заявление официального Рима о том, что прийти к разрешению конфликта на Украине можно только на базе предложений Киева, является "полностью ошибочным подходом". После визита Зеленского в Рим глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе "десяти пунктов мирного предложения" Зеленского. В январе итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. В феврале правительство одобрило очередной, шестой пакет военной помощи Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871609427.html
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871640586.html
https://ria.ru/20230515/italiya-1871834756.html
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в мире, италия, нато, движение 5 звезд, джузеппе конте, владимир зеленский, джорджа мелони, россия, киев, украина
В мире, Италия, НАТО, Движение 5 звезд, Джузеппе Конте, Владимир Зеленский, Джорджа Мелони, Россия, Киев, Украина
Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии по военной поддержке Киева

Экс-премьер Конте раскритиковал политику правительства Италии по военной поддержке Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДжузеппе Конте
Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Джузеппе Конте . Архивное фото
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РИМ, 15 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью газете La Stampa подверг жесткой критике политику правительства Джорджи Мелони, которое продолжает оказывать активную военную поддержку Киеву.
"Мы должны иметь мужество сказать, что эта военная стратегия, которая исключила переговорную стратегию, несет только смерть и разрушение", - подчеркнул видный политик в интервью, которое в понедельник опубликовала газета La Stampa.
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Конте напомнил, что во время субботнего визита в Рим Владимира Зеленского премьер Мелони заявила, что делает ставку на победу Украины и пообещала продолжать всестороннюю, в том числе военную поддержку Киева. По мнению Конте, "неограниченные военные поставки" означают признание возможности "бесконечной бойни и возможного ядерного взрыва".
"Боюсь, что воинственный импульс служит для того, чтобы скрыть неспособность справиться с острыми внутренними проблемами, такими как высокая арендная плата, стремительный рост ипотечных кредитов, неконтролируемая инфляция, временные трудовые договоры и обвал покупательной способности семей со всем меньшими зарплатами", - отметил экс-премьер.
По словам Конте, заявление официального Рима о том, что прийти к разрешению конфликта на Украине можно только на базе предложений Киева, является "полностью ошибочным подходом".
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После визита Зеленского в Рим глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе "десяти пунктов мирного предложения" Зеленского.
В январе итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. В феврале правительство одобрило очередной, шестой пакет военной помощи Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреИталияНАТОДвижение 5 звездДжузеппе КонтеВладимир ЗеленскийДжорджа МелониРоссияКиевУкраина
 
 
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