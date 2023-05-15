Рейтинг@Mail.ru
Новый посол в Италии Парамонов прибыл в Рим - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 15.05.2023 (обновлено: 16:48 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/italiya-1871834756.html
Новый посол в Италии Парамонов прибыл в Рим
Новый посол в Италии Парамонов прибыл в Рим - РИА Новости, 15.05.2023
Новый посол в Италии Парамонов прибыл в Рим
Новый посол России в Италии Алексей Парамонов прибыл в Рим и вручил копии верительных грамот в МИД Италии, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:31
2023-05-15T16:48
россия
италия
алексей парамонов
политика
рим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778871559_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_195386e3ab7003636bd61ff6de7ed4fb.jpg
РИМ, 15 мая – РИА Новости. Новый посол России в Италии Алексей Парамонов прибыл в Рим и вручил копии верительных грамот в МИД Италии, сообщила дипмиссия. "Пятнадцатого мая 2023 г. чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Итальянской Республике Парамонов вручил копии верительных грамот директору департамента протокола Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Бруно Антонио Паскуино", - говорится в сообщении посольства. В начале апреля президент России Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова. Разов, который был послом России с мая 2013 года, в начале мая завершил свою миссию и отбыл на родину.Алексей Владимирович Парамонов является выпускником МГИМО, владеет итальянским, французским и английским языками. Поступил на дипломатическую службу в 1988 году, работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2008-2013 годах занимал должность генерального консула России в Милане. В сентябре 2015 года занял пост директора первого европейского департамента МИД. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011 год).
https://ria.ru/20230419/italiya-1866233330.html
россия
италия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778871559_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9b8fa243a65da754b50097d475760614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, италия, алексей парамонов, политика, рим
Россия, Италия, Алексей Парамонов, Политика, Рим
Новый посол в Италии Парамонов прибыл в Рим

Новый посол в Риме Парамонов вручил итальянскому МИД копии верительных грамот

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосол России в Италии Алексей Парамонов
Посол России в Италии Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Посол России в Италии Алексей Парамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 15 мая – РИА Новости. Новый посол России в Италии Алексей Парамонов прибыл в Рим и вручил копии верительных грамот в МИД Италии, сообщила дипмиссия.
"Пятнадцатого мая 2023 г. чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Итальянской Республике Парамонов вручил копии верительных грамот директору департамента протокола Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Бруно Антонио Паскуино", - говорится в сообщении посольства.
В начале апреля президент России Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова. Разов, который был послом России с мая 2013 года, в начале мая завершил свою миссию и отбыл на родину.
Алексей Владимирович Парамонов является выпускником МГИМО, владеет итальянским, французским и английским языками. Поступил на дипломатическую службу в 1988 году, работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2008-2013 годах занимал должность генерального консула России в Милане. В сентябре 2015 года занял пост директора первого европейского департамента МИД. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011 год).
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Посол Разов рассказал о симпатии итальянцев к россиянам
19 апреля, 08:17
 
РоссияИталияАлексей ПарамоновПолитикаРим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала