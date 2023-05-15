Новый посол в Италии Парамонов прибыл в Рим
Новый посол в Риме Парамонов вручил итальянскому МИД копии верительных грамот
Посол России в Италии Алексей Парамонов. Архивное фото
РИМ, 15 мая – РИА Новости. Новый посол России в Италии Алексей Парамонов прибыл в Рим и вручил копии верительных грамот в МИД Италии, сообщила дипмиссия.
"Пятнадцатого мая 2023 г. чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Итальянской Республике Парамонов вручил копии верительных грамот директору департамента протокола Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Бруно Антонио Паскуино", - говорится в сообщении посольства.
В начале апреля президент России Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова. Разов, который был послом России с мая 2013 года, в начале мая завершил свою миссию и отбыл на родину.
Алексей Владимирович Парамонов является выпускником МГИМО, владеет итальянским, французским и английским языками. Поступил на дипломатическую службу в 1988 году, работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2008-2013 годах занимал должность генерального консула России в Милане. В сентябре 2015 года занял пост директора первого европейского департамента МИД. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011 год).