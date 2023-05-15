https://ria.ru/20230515/italiya-1871834756.html

Новый посол в Италии Парамонов прибыл в Рим

Новый посол в Италии Парамонов прибыл в Рим - РИА Новости, 15.05.2023

Новый посол в Италии Парамонов прибыл в Рим

Новый посол России в Италии Алексей Парамонов прибыл в Рим и вручил копии верительных грамот в МИД Италии, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:31

2023-05-15T13:31

2023-05-15T16:48

россия

италия

алексей парамонов

политика

рим

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РИМ, 15 мая – РИА Новости. Новый посол России в Италии Алексей Парамонов прибыл в Рим и вручил копии верительных грамот в МИД Италии, сообщила дипмиссия. "Пятнадцатого мая 2023 г. чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Итальянской Республике Парамонов вручил копии верительных грамот директору департамента протокола Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Бруно Антонио Паскуино", - говорится в сообщении посольства. В начале апреля президент России Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова. Разов, который был послом России с мая 2013 года, в начале мая завершил свою миссию и отбыл на родину.Алексей Владимирович Парамонов является выпускником МГИМО, владеет итальянским, французским и английским языками. Поступил на дипломатическую службу в 1988 году, работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2008-2013 годах занимал должность генерального консула России в Милане. В сентябре 2015 года занял пост директора первого европейского департамента МИД. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011 год).

https://ria.ru/20230419/italiya-1866233330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, италия, алексей парамонов, политика, рим