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Кулеба выразил уверенность, что Украина получит все обещанные истребители - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/istrebiteli-1871965292.html
Кулеба выразил уверенность, что Украина получит все обещанные истребители
Кулеба выразил уверенность, что Украина получит все обещанные истребители - РИА Новости, 15.05.2023
Кулеба выразил уверенность, что Украина получит все обещанные истребители
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что активная дипломатия приближает Украину к эффективному "закрытию неба" и пообещал больше новостей в РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:02
2023-05-15T18:02
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий кулеба
в мире
мид украины
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что активная дипломатия приближает Украину к эффективному "закрытию неба" и пообещал больше новостей в вопросе предоставления Киеву истребителей. Ранее власти Великобритании заявили, что летом начнется обучение украинских пилотов, а также будет продолжена работа с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Как написала газета Guardian, Владимир Зеленский обсудил в понедельник с премьер-министром Британии Риши Сунаком создание "коалиции по истребителям". "Всё будет, мы всё получим. Ждите новостей, в ближайшее время их будет ещё больше в части самолётов. Сейчас идёт очень активная дипломатия на всех уровнях, которая приближает нас к тому, что мы эффективно закроем украинское небо, существенно усилим наши силы в небе, что мы получим принципиально новые мощности. Я уже приблизительно понимаю временные рамки, говорить пока не буду", - сказал Кулеба в своем обращении на странице в социальной сети. Он отметил, что визит Владимира Зеленского в Европу "с точки зрения формирования авиационной коалиции имеет решающее значение". В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Этим же вечером он направился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871910454.html
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871869760.html
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украина, дмитрий кулеба, в мире, мид украины, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Кулеба, В мире, МИД Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба выразил уверенность, что Украина получит все обещанные истребители

Глава МИД Украины Кулеба пообещал больше новостей о предоставлении Киеву истребителей

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что активная дипломатия приближает Украину к эффективному "закрытию неба" и пообещал больше новостей в вопросе предоставления Киеву истребителей.
Ранее власти Великобритании заявили, что летом начнется обучение украинских пилотов, а также будет продолжена работа с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Как написала газета Guardian, Владимир Зеленский обсудил в понедельник с премьер-министром Британии Риши Сунаком создание "коалиции по истребителям".
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Порошенко заявил, что Украина не ждет истребителей для контрнаступления
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"Всё будет, мы всё получим. Ждите новостей, в ближайшее время их будет ещё больше в части самолётов. Сейчас идёт очень активная дипломатия на всех уровнях, которая приближает нас к тому, что мы эффективно закроем украинское небо, существенно усилим наши силы в небе, что мы получим принципиально новые мощности. Я уже приблизительно понимаю временные рамки, говорить пока не буду", - сказал Кулеба в своем обращении на странице в социальной сети. Он отметил, что визит Владимира Зеленского в Европу "с точки зрения формирования авиационной коалиции имеет решающее значение".
В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Этим же вечером он направился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий КулебаВ миреМИД УкраиныВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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