Кулеба выразил уверенность, что Украина получит все обещанные истребители
Глава МИД Украины Кулеба пообещал больше новостей о предоставлении Киеву истребителей
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что активная дипломатия приближает Украину к эффективному "закрытию неба" и пообещал больше новостей в вопросе предоставления Киеву истребителей.
Ранее власти Великобритании заявили, что летом начнется обучение украинских пилотов, а также будет продолжена работа с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Как написала газета Guardian, Владимир Зеленский обсудил в понедельник с премьер-министром Британии Риши Сунаком создание "коалиции по истребителям".
"Всё будет, мы всё получим. Ждите новостей, в ближайшее время их будет ещё больше в части самолётов. Сейчас идёт очень активная дипломатия на всех уровнях, которая приближает нас к тому, что мы эффективно закроем украинское небо, существенно усилим наши силы в небе, что мы получим принципиально новые мощности. Я уже приблизительно понимаю временные рамки, говорить пока не буду", - сказал Кулеба в своем обращении на странице в социальной сети. Он отметил, что визит Владимира Зеленского в Европу "с точки зрения формирования авиационной коалиции имеет решающее значение".
В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Этим же вечером он направился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".