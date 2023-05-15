Рейтинг@Mail.ru
В Париже прокомментировали вопрос о передаче Киеву истребителей - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/istrebiteli-1871744596.html
В Париже прокомментировали вопрос о передаче Киеву истребителей
В Париже прокомментировали вопрос о передаче Киеву истребителей - РИА Новости, 15.05.2023
В Париже прокомментировали вопрос о передаче Киеву истребителей
Франция считает вопрос о возможной передаче Киеву истребителей "немного преждевременным", сейчас внимание сосредоточено на ПВО и наземных операциях украинских... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:12
2023-05-15T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867900472_0:216:3078:1947_1920x0_80_0_0_8b1d1f2b2e559c3ecc1bbac58c6b975f.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Франция считает вопрос о возможной передаче Киеву истребителей "немного преждевременным", сейчас внимание сосредоточено на ПВО и наземных операциях украинских войск, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Елисейского дворца. Он отметил, что то, в чем нуждается Украина, это "боевая техника, бронетехника, танки, артиллерия". Ранее Зеленский заявил, что ряд стран работают сейчас над тем, чтобы создать так называемую "коалицию по истребителям". Зеленский в субботу посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье - Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. После этого он отправился во Францию и встретился там с французским лидером Эммануэлем Макроном. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/slovakiya-1871321076.html
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870892558.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867900472_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e5683b9eb5f2cad6d34885e92f87010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция
В Париже прокомментировали вопрос о передаче Киеву истребителей

Politico: в Париже считают вопрос о передаче Киеву истребителей немного преждевременным

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee OsberryИстребители
Истребители - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee Osberry
Истребители. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Франция считает вопрос о возможной передаче Киеву истребителей "немного преждевременным", сейчас внимание сосредоточено на ПВО и наземных операциях украинских войск, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Елисейского дворца.
«
"Это обсуждение немного преждевременно", - заявил чиновник, отвечая на вопрос о том, передаст ли Париж Украине запрашиваемые Киевом истребители.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Истребителей больше не будет. Киев прощается с важным союзником
Вчера, 08:00
Он отметил, что то, в чем нуждается Украина, это "боевая техника, бронетехника, танки, артиллерия".
«
"(Владимир) Зеленский также выразил необходимость защиты неба от атак беспилотников или ракет… Франция продолжит поставки… Будет предложено больше самых современных систем", - добавил французский чиновник.
Ранее Зеленский заявил, что ряд стран работают сейчас над тем, чтобы создать так называемую "коалицию по истребителям".
Зеленский в субботу посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье - Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. После этого он отправился во Францию и встретился там с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Зенитно-ракетный комплекс 2K12 Куб - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб"
10 мая, 19:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала