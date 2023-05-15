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В Париже прокомментировали вопрос о передаче Киеву истребителей
В Париже прокомментировали вопрос о передаче Киеву истребителей - РИА Новости, 15.05.2023
В Париже прокомментировали вопрос о передаче Киеву истребителей
Франция считает вопрос о возможной передаче Киеву истребителей "немного преждевременным", сейчас внимание сосредоточено на ПВО и наземных операциях украинских... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:12
2023-05-15T09:12
2023-05-15T09:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Франция считает вопрос о возможной передаче Киеву истребителей "немного преждевременным", сейчас внимание сосредоточено на ПВО и наземных операциях украинских войск, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Елисейского дворца. Он отметил, что то, в чем нуждается Украина, это "боевая техника, бронетехника, танки, артиллерия". Ранее Зеленский заявил, что ряд стран работают сейчас над тем, чтобы создать так называемую "коалицию по истребителям". Зеленский в субботу посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье - Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. После этого он отправился во Францию и встретился там с французским лидером Эммануэлем Макроном. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/slovakiya-1871321076.html
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в мире, украина, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция
В Париже прокомментировали вопрос о передаче Киеву истребителей
Politico: в Париже считают вопрос о передаче Киеву истребителей немного преждевременным
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Франция считает вопрос о возможной передаче Киеву истребителей "немного преждевременным", сейчас внимание сосредоточено на ПВО и наземных операциях украинских войск, пишет газета Politico
со ссылкой на неназванного представителя Елисейского дворца.
«
"Это обсуждение немного преждевременно", - заявил чиновник, отвечая на вопрос о том, передаст ли Париж Украине запрашиваемые Киевом истребители.
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Он отметил, что то, в чем нуждается Украина, это "боевая техника, бронетехника, танки, артиллерия".
«
"(Владимир) Зеленский также выразил необходимость защиты неба от атак беспилотников или ракет… Франция продолжит поставки… Будет предложено больше самых современных систем", - добавил французский чиновник.
Ранее Зеленский заявил, что ряд стран работают сейчас над тем, чтобы создать так называемую "коалицию по истребителям".
Зеленский в субботу посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье - Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. После этого он отправился во Францию и встретился там с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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