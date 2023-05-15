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Петр Бирюков: гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве
Петр Бирюков: гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве - РИА Новости, 15.05.2023
Петр Бирюков: гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей в Москве в рамках подготовки к осенне-зимнему... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:34
2023-05-15T13:34
2023-05-15T13:34
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петр бирюков
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей в Москве в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону начали проведение гидравлических испытаний теплосетей в полном объеме. Всего предстоит проверить более 17 тысяч километров сетей, все работы будут завершены в установленный срок - к 1 сентября", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что именно из-за проведения гидравлических испытаний с 15 мая в столице стартовали плановые отключения горячей воды. Максимальный срок отключения составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, общество, жкх, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, ЖКХ, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей в Москве в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону начали проведение гидравлических испытаний теплосетей в полном объеме. Всего предстоит проверить более 17 тысяч километров сетей, все работы будут завершены в установленный срок - к 1 сентября", - отметил Бирюков
.
Заммэра пояснил, что именно из-за проведения гидравлических испытаний с 15 мая в столице стартовали плановые отключения горячей воды. Максимальный срок отключения составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней.
«
"Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. Основной объем гидравлических испытаний выполняется в период с мая по сентябрь после полного отключения отопления", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Сервис проверки графика отключения воды заработал на сайте мэра Москвы