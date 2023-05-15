https://ria.ru/20230515/ispytaniya-1871838274.html

Петр Бирюков: гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве

Петр Бирюков: гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве - РИА Новости, 15.05.2023

Петр Бирюков: гидравлические испытания теплосетей стартовали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей в Москве в рамках подготовки к осенне-зимнему... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:34

2023-05-15T13:34

2023-05-15T13:34

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москва

петр бирюков

общество

жкх

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей в Москве в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону начали проведение гидравлических испытаний теплосетей в полном объеме. Всего предстоит проверить более 17 тысяч километров сетей, все работы будут завершены в установленный срок - к 1 сентября", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что именно из-за проведения гидравлических испытаний с 15 мая в столице стартовали плановые отключения горячей воды. Максимальный срок отключения составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, общество, жкх, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы