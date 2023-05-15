https://ria.ru/20230515/industrialnye_parki-1871847226.html
Еще четыре индустриальных парка заработают в Подмосковье до конца года
Еще четыре индустриальных парка заработают в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 15.05.2023
Еще четыре индустриальных парка заработают в Подмосковье до конца года
Еще четыре индустриальных парка начнут свою работу на территории Московской области до конца текущего года, сообщила пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:56
2023-05-15T13:56
2023-05-15T13:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Еще четыре индустриальных парка начнут свою работу на территории Московской области до конца текущего года, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона."Планируется, что совокупный объем инвестиций будущих резидентов этих четырех площадок составит 25,4 миллиарда рублей, а их запуск позволит создать рабочие места для трудоустройства почти 12 тысяч человек. С учетом уже начавшего работу весной этого года индустриального парка ПНК "Белый Раст", общий объем инвестиций компаний-резидентов в 2023 году может достигнуть 27,4 миллиарда рублей", – приводятся слова зампредправительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что после реализации всех проектов, завершить которые планируется в 2023 году, число индустриальных парков Подмосковья достигнет 71."Индустриальные парки региона активно развиваются, создавая инфраструктуру и предлагая комфортные условия работы для своих резидентов. На сегодняшний день более 30 подмосковных индустриальных парков заполнены на 100%. Еще 43 новых проекта находятся на разных стадиях реализации", - добавила Зиновьева.
https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870722824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Еще четыре индустриальных парка начнут свою работу на территории Московской области до конца текущего года, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Планируется, что совокупный объем инвестиций будущих резидентов этих четырех площадок составит 25,4 миллиарда рублей, а их запуск позволит создать рабочие места для трудоустройства почти 12 тысяч человек. С учетом уже начавшего работу весной этого года индустриального парка ПНК "Белый Раст", общий объем инвестиций компаний-резидентов в 2023 году может достигнуть 27,4 миллиарда рублей", – приводятся слова зампредправительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что после реализации всех проектов, завершить которые планируется в 2023 году, число индустриальных парков Подмосковья
достигнет 71.
"Индустриальные парки региона активно развиваются, создавая инфраструктуру и предлагая комфортные условия работы для своих резидентов. На сегодняшний день более 30 подмосковных индустриальных парков заполнены на 100%. Еще 43 новых проекта находятся на разных стадиях реализации", - добавила Зиновьева.
Почти 30 поселков Подмосковья получат доступ к скоростному интернету