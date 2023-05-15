https://ria.ru/20230515/imuschestvo-1871865916.html
В России хотят изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате
В России хотят изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате - РИА Новости, 15.05.2023
В России хотят изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поддержала инициативу изымать имущество работодателей в счет выплаты долгов по... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:10
2023-05-15T14:10
2023-05-15T14:20
общество
россия
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114340_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_0dda5642e44f05ad76fffda6f195b3d7.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поддержала инициативу изымать имущество работодателей в счет выплаты долгов по зарплате, даже если они не признаны банкротами.Работа над таким законопроектом, инициированная Генпрокуратурой России, сейчас осуществляется Минтрудом России, уточнила она."Имеющиеся здесь проблемы подтверждаются официальной статистикой: суммарная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2023 года составила более 642 млн руб. На проблему невыплаты работникам заработной платы указывают в своих докладах и уполномоченные по правам человека многих субъектов Российской Федерации", - подчеркнула омбудсмен в своем докладе.Также Москалькова предложила дать Государственной инспекции труда право приостановить деятельность организации, если она не соблюдают требования трудовой безопасности.
https://ria.ru/20230426/zarplata-1867764398.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114340_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_7983efde8e46c8943f2377ef792c8c51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
В России хотят изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате
Москалькова поддержала идею изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поддержала инициативу изымать имущество работодателей в счет выплаты долгов по зарплате, даже если они не признаны банкротами.
«
"В этой связи заслуживает поддержки законодательная инициатива, предусматривающая возможность изымать имущество у работодателей в счет выплаты долгов по заработной плате, даже если работодатель не был признан банкротом", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.
Работа над таким законопроектом, инициированная Генпрокуратурой России, сейчас осуществляется Минтрудом России, уточнила она.
"Имеющиеся здесь проблемы подтверждаются официальной статистикой: суммарная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2023 года составила более 642 млн руб. На проблему невыплаты работникам заработной платы указывают в своих докладах и уполномоченные по правам человека многих субъектов Российской Федерации", - подчеркнула омбудсмен в своем докладе.
Также Москалькова предложила дать Государственной инспекции труда право приостановить деятельность организации, если она не соблюдают требования трудовой безопасности.
Более 20 процентов россиян в 2022 году сталкивались с задержкой зарплаты