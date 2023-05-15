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В России хотят изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате - РИА Новости, 15.05.2023
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14:10 15.05.2023 (обновлено: 14:20 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/imuschestvo-1871865916.html
В России хотят изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате
В России хотят изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате - РИА Новости, 15.05.2023
В России хотят изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поддержала инициативу изымать имущество работодателей в счет выплаты долгов по... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:10
2023-05-15T14:20
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поддержала инициативу изымать имущество работодателей в счет выплаты долгов по зарплате, даже если они не признаны банкротами.Работа над таким законопроектом, инициированная Генпрокуратурой России, сейчас осуществляется Минтрудом России, уточнила она."Имеющиеся здесь проблемы подтверждаются официальной статистикой: суммарная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2023 года составила более 642 млн руб. На проблему невыплаты работникам заработной платы указывают в своих докладах и уполномоченные по правам человека многих субъектов Российской Федерации", - подчеркнула омбудсмен в своем докладе.Также Москалькова предложила дать Государственной инспекции труда право приостановить деятельность организации, если она не соблюдают требования трудовой безопасности.
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
В России хотят изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате

Москалькова поддержала идею изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате

© iStock.com / LumiNolaПодсчет на калькуляторе
Подсчет на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© iStock.com / LumiNola
Подсчет на калькуляторе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поддержала инициативу изымать имущество работодателей в счет выплаты долгов по зарплате, даже если они не признаны банкротами.
«
"В этой связи заслуживает поддержки законодательная инициатива, предусматривающая возможность изымать имущество у работодателей в счет выплаты долгов по заработной плате, даже если работодатель не был признан банкротом", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.
Работа над таким законопроектом, инициированная Генпрокуратурой России, сейчас осуществляется Минтрудом России, уточнила она.
"Имеющиеся здесь проблемы подтверждаются официальной статистикой: суммарная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2023 года составила более 642 млн руб. На проблему невыплаты работникам заработной платы указывают в своих докладах и уполномоченные по правам человека многих субъектов Российской Федерации", - подчеркнула омбудсмен в своем докладе.
Также Москалькова предложила дать Государственной инспекции труда право приостановить деятельность организации, если она не соблюдают требования трудовой безопасности.
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