https://ria.ru/20230515/imuschestvo-1871865916.html

В России хотят изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате

В России хотят изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате - РИА Новости, 15.05.2023

В России хотят изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поддержала инициативу изымать имущество работодателей в счет выплаты долгов по... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:10

2023-05-15T14:10

2023-05-15T14:20

общество

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поддержала инициативу изымать имущество работодателей в счет выплаты долгов по зарплате, даже если они не признаны банкротами.Работа над таким законопроектом, инициированная Генпрокуратурой России, сейчас осуществляется Минтрудом России, уточнила она."Имеющиеся здесь проблемы подтверждаются официальной статистикой: суммарная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2023 года составила более 642 млн руб. На проблему невыплаты работникам заработной платы указывают в своих докладах и уполномоченные по правам человека многих субъектов Российской Федерации", - подчеркнула омбудсмен в своем докладе.Также Москалькова предложила дать Государственной инспекции труда право приостановить деятельность организации, если она не соблюдают требования трудовой безопасности.

https://ria.ru/20230426/zarplata-1867764398.html

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общество, россия, татьяна москалькова