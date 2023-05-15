Рейтинг@Mail.ru
Власти Оренбуржья отправили гуманитарный груз бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
11:50 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/gruz-1871789530.html
Власти Оренбуржья отправили гуманитарный груз бойцам в зоне спецоперации
Власти Оренбуржья отправили гуманитарный груз бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.05.2023
Власти Оренбуржья отправили гуманитарный груз бойцам в зоне спецоперации
Пятнадцать автомобилей повышенной готовности готовят в Оренбуржье для отправки землякам в зону спецоперации, написал в телеграм-канале губернатор Оренбургской... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:50
2023-05-15T11:50
надежные люди
общество
оренбургская область
луганская народная республика
денис паслер
ульяновский автомобильный завод (уаз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871779243_0:571:960:1111_1920x0_80_0_0_4748acb53cb800386427c386107af08a.jpg
УФА, 15 мая – РИА Новости. Пятнадцать автомобилей повышенной готовности готовят в Оренбуржье для отправки землякам в зону спецоперации, написал в телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Продолжаем оказывать поддержку нашим ребятам в зоне СВО. Заявки от командиров частей получаю лично. Все, что необходимо бойцам, стараемся приобретать оперативно и в полном объеме. Сейчас готовим к отправке на фронт 15 автомобилей повышенной проходимости. "УАЗы" и "Газели" проходят технический осмотр, при необходимости ремонт. Машины доставим военнослужащим полностью в исправном состоянии", - написал Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, только за последний месяц в части, где дислоцированы бойцы из Оренбуржья, по заявкам отправлены автобус ПАЗ, пикап Mitsubishi L200, три "УАЗа", "Нива". Каждый автомобиль едет на передовую груженый гуманитарной помощью. Ранее Паслер предложил региональным чиновникам перечислить однодневный заработок на покупку дорогостоящей техники для участников специальной военной операции. "Все средства аккумулируем в фонде "Защитник". Деньги, собранные в том числе благодаря перечислению однодневного заработка на нужды СВО, пойдут на приобретение средств электронной борьбы. Ребятам нужны коптеры, тепловизоры, антидроновые ружья", - добавил губернатор. Он отметил важность поддержки бойцов и морально. "В эти выходные у наших земляков, несущих службу на территории Луганской Народной Республики, были солисты Оренбургского театра музыкальной комедии. Они дали три концерта буквально в нескольких километрах от линии фронта. Командир штурмовой группы передал каждому из артистов "спасибо за луч света в суровых боевых буднях", - написал глава области.
https://ria.ru/20230515/kontserty-1871763946.html
оренбургская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871779243_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_9c1b9f4203cea89eea3563efd3090b02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, оренбургская область, луганская народная республика, денис паслер, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Общество, Оренбургская область, Луганская Народная Республика, Денис Паслер, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Власти Оренбуржья отправили гуманитарный груз бойцам в зоне спецоперации

Власти Оренбуржья готовят 15 машин повышенной проходимости для бойцов в зоне спецоперации

© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса ПаслераПомощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
Читать ria.ru в
УФА, 15 мая – РИА Новости. Пятнадцать автомобилей повышенной готовности готовят в Оренбуржье для отправки землякам в зону спецоперации, написал в телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"Продолжаем оказывать поддержку нашим ребятам в зоне СВО. Заявки от командиров частей получаю лично. Все, что необходимо бойцам, стараемся приобретать оперативно и в полном объеме. Сейчас готовим к отправке на фронт 15 автомобилей повышенной проходимости. "УАЗы" и "Газели" проходят технический осмотр, при необходимости ремонт. Машины доставим военнослужащим полностью в исправном состоянии", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса ПаслераПомощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
1 из 3
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса ПаслераПомощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
2 из 3
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса ПаслераПомощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
3 из 3
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
1 из 3
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
2 из 3
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
3 из 3
По его словам, только за последний месяц в части, где дислоцированы бойцы из Оренбуржья, по заявкам отправлены автобус ПАЗ, пикап Mitsubishi L200, три "УАЗа", "Нива". Каждый автомобиль едет на передовую груженый гуманитарной помощью.
Ранее Паслер предложил региональным чиновникам перечислить однодневный заработок на покупку дорогостоящей техники для участников специальной военной операции.
"Все средства аккумулируем в фонде "Защитник". Деньги, собранные в том числе благодаря перечислению однодневного заработка на нужды СВО, пойдут на приобретение средств электронной борьбы. Ребятам нужны коптеры, тепловизоры, антидроновые ружья", - добавил губернатор.
Он отметил важность поддержки бойцов и морально. "В эти выходные у наших земляков, несущих службу на территории Луганской Народной Республики, были солисты Оренбургского театра музыкальной комедии. Они дали три концерта буквально в нескольких километрах от линии фронта. Командир штурмовой группы передал каждому из артистов "спасибо за луч света в суровых боевых буднях", - написал глава области.
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне СВО
Вчера, 10:33
 
Надежные людиОбществоОренбургская областьЛуганская Народная РеспубликаДенис ПаслерУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала