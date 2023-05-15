https://ria.ru/20230515/gruz-1871789530.html

Власти Оренбуржья отправили гуманитарный груз бойцам в зоне спецоперации

Власти Оренбуржья отправили гуманитарный груз бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.05.2023

Власти Оренбуржья отправили гуманитарный груз бойцам в зоне спецоперации

Пятнадцать автомобилей повышенной готовности готовят в Оренбуржье для отправки землякам в зону спецоперации, написал в телеграм-канале губернатор Оренбургской... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:50

2023-05-15T11:50

2023-05-15T11:50

надежные люди

общество

оренбургская область

луганская народная республика

денис паслер

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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УФА, 15 мая – РИА Новости. Пятнадцать автомобилей повышенной готовности готовят в Оренбуржье для отправки землякам в зону спецоперации, написал в телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Продолжаем оказывать поддержку нашим ребятам в зоне СВО. Заявки от командиров частей получаю лично. Все, что необходимо бойцам, стараемся приобретать оперативно и в полном объеме. Сейчас готовим к отправке на фронт 15 автомобилей повышенной проходимости. "УАЗы" и "Газели" проходят технический осмотр, при необходимости ремонт. Машины доставим военнослужащим полностью в исправном состоянии", - написал Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, только за последний месяц в части, где дислоцированы бойцы из Оренбуржья, по заявкам отправлены автобус ПАЗ, пикап Mitsubishi L200, три "УАЗа", "Нива". Каждый автомобиль едет на передовую груженый гуманитарной помощью. Ранее Паслер предложил региональным чиновникам перечислить однодневный заработок на покупку дорогостоящей техники для участников специальной военной операции. "Все средства аккумулируем в фонде "Защитник". Деньги, собранные в том числе благодаря перечислению однодневного заработка на нужды СВО, пойдут на приобретение средств электронной борьбы. Ребятам нужны коптеры, тепловизоры, антидроновые ружья", - добавил губернатор. Он отметил важность поддержки бойцов и морально. "В эти выходные у наших земляков, несущих службу на территории Луганской Народной Республики, были солисты Оренбургского театра музыкальной комедии. Они дали три концерта буквально в нескольких километрах от линии фронта. Командир штурмовой группы передал каждому из артистов "спасибо за луч света в суровых боевых буднях", - написал глава области.

https://ria.ru/20230515/kontserty-1871763946.html

оренбургская область

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, оренбургская область, луганская народная республика, денис паслер, ульяновский автомобильный завод (уаз)