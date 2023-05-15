Власти Оренбуржья отправили гуманитарный груз бойцам в зоне спецоперации
Власти Оренбуржья готовят 15 машин повышенной проходимости для бойцов в зоне спецоперации
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса ПаслераПомощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
УФА, 15 мая – РИА Новости. Пятнадцать автомобилей повышенной готовности готовят в Оренбуржье для отправки землякам в зону спецоперации, написал в телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"Продолжаем оказывать поддержку нашим ребятам в зоне СВО. Заявки от командиров частей получаю лично. Все, что необходимо бойцам, стараемся приобретать оперативно и в полном объеме. Сейчас готовим к отправке на фронт 15 автомобилей повышенной проходимости. "УАЗы" и "Газели" проходят технический осмотр, при необходимости ремонт. Машины доставим военнослужащим полностью в исправном состоянии", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса ПаслераПомощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
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© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса ПаслераПомощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
2 из 3
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса ПаслераПомощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
3 из 3
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
1 из 3
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
2 из 3
Помощь от властей Оренбуржья бойцам в зоне СВО
© Фото : телеграм-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
3 из 3
По его словам, только за последний месяц в части, где дислоцированы бойцы из Оренбуржья, по заявкам отправлены автобус ПАЗ, пикап Mitsubishi L200, три "УАЗа", "Нива". Каждый автомобиль едет на передовую груженый гуманитарной помощью.
Ранее Паслер предложил региональным чиновникам перечислить однодневный заработок на покупку дорогостоящей техники для участников специальной военной операции.
"Все средства аккумулируем в фонде "Защитник". Деньги, собранные в том числе благодаря перечислению однодневного заработка на нужды СВО, пойдут на приобретение средств электронной борьбы. Ребятам нужны коптеры, тепловизоры, антидроновые ружья", - добавил губернатор.
Он отметил важность поддержки бойцов и морально. "В эти выходные у наших земляков, несущих службу на территории Луганской Народной Республики, были солисты Оренбургского театра музыкальной комедии. Они дали три концерта буквально в нескольких километрах от линии фронта. Командир штурмовой группы передал каждому из артистов "спасибо за луч света в суровых боевых буднях", - написал глава области.