https://ria.ru/20230515/grobnitsa-1871994626.html

Раку Александра Невского перенесут в лавру в два этапа

Раку Александра Невского перенесут в лавру в два этапа - РИА Новости, 15.05.2023

Раку Александра Невского перенесут в лавру в два этапа

Рака Александра Невского будет перенесена в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в два этапа, Минкультуры России будет продолжать следить за соблюдением мер... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:22

2023-05-15T19:22

2023-05-15T19:22

религия

свердловск

александр невский

россия

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елизавета федоровна

петр i

государственный эрмитаж

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Рака Александра Невского будет перенесена в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в два этапа, Минкультуры России будет продолжать следить за соблюдением мер сохранности шедевра русского искусства XVIII века, сообщили в пресс-службе ведомства. "Министерство культуры будет продолжать следить за неукоснительным соблюдением мер сохранности выдающегося шедевра русского искусства XVIII века… Возвращение раки в лавру будет проводиться в два этапа", - говорится в сообщении. Объект "Мемориальный комплекс гробницы благоверного князя Александра Невского" (рака) передается РПЦ во временное пользование на 49 лет. Для мониторинга сохранности объекта культурного наследия будут проводиться регулярные проверки со стороны экспертов. Отмечается, что первый этап включает перенесение в Троицкий собор деревянных элементов памятника. Этот этап планируется завершить к 12 сентября. Второй этап включает перенесение самой серебряной раки, в которую будут возвращены мощи святого благоверного князя. Перенесение раки планируется завершить до конца текущего года. Мемориальный комплекс будет установлен в историческом месте – в Благовещенской церкви. Этапам перемещения раки, говорится в пресс-релизе, будет предшествовать обеспечение температурно-влажностного режима в Троицком соборе и других вопросов сохранения памятника, в том числе, от чрезмерной антропогенной нагрузки. Режимы посещения собора и специальные технические условия по сохранению раки будут согласованы с экспертами. Серебряная рака для мощей Александра Невского была изготовлена по указанию дочери Петра I, императрицы Елизаветы Федоровны, и установлена в Александро-Невском монастыре в 1750 году. Оформление всего ансамбля, включающего высокую пятиярусную пирамиду, две декоративные группы военных трофеев и пару напольных подсвечников, было завершено в 1752 году. В 1922 году мощи Александра Невского, говорится в сообщении, были изъяты из раки, а сама рака передана на хранение в Государственный Эрмитаж. Сотрудники Эрмитажа трижды спасли раку Александра Невского от уничтожения: первый раз в 1922 году, когда ей грозила передача комиссии "Помощи голодающим", второй раз в 1930 году, когда комиссия Госфонда потребовала передачи раки, что означало бы ее переплавка в пользу нужд государства. В начале Великой Отечественной войны рака была эвакуирована в Свердловск, откуда вернулась после завершения войны в 1945 году и, после реставрации, возвратилась в экспозицию в 1949 году. Масштабная реставрация раки, говорится в сообщении, была проведена в 2011-2019 годах с участием ведущих музейных реставраторов.

https://ria.ru/20230515/ministerstvo-1871960699.html

https://ria.ru/20230403/susanin-1862678338.html

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свердловск, александр невский, россия, русская православная церковь, елизавета федоровна, петр i, государственный эрмитаж