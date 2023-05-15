https://ria.ru/20230515/gospodderzhka-1871759842.html
Аграрии Липецкой области получат господдержку
Аграрии Липецкой области получат господдержку - РИА Новости, 15.05.2023
Аграрии Липецкой области получат господдержку
Аграрии Липецкой области в числе 65 регионов России получат господдержку на компенсацию до 50% затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:25
2023-05-15T10:25
2023-05-15T10:25
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в числе 65 регионов России получат господдержку на компенсацию до 50% затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Липецким производителям зерновых культур из федерального бюджета будет выделено 238 миллионов рублей. Еще 12,5 миллионов рублей добавят из областного бюджета, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.По словам Артамонова, это поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом."Хлеборобов мы всегда поддерживали и продолжим поддерживать. Из года в год липецкие аграрии улучшают результаты, и в целом агропромышленный комплекс региона сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью", – считает Артамонов.Губернатор напомнил, что ранее правительство России уже перечислило в регионы десять миллиардов рублей, липецкие аграрии из них получили порядка 250 миллионов, в том числе 236,7 миллиона рублей из федерального бюджета, на зерновые культуры, которые были выращены и реализованы в 2022 году. Сумма возмещения составила более 2,1 тысячи рублей на тонну продукции.
https://ria.ru/20230505/selkhozproduktsiya-1869982151.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в числе 65 регионов России получат господдержку на компенсацию до 50% затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Липецким производителям зерновых культур из федерального бюджета будет выделено 238 миллионов рублей. Еще 12,5 миллионов рублей добавят из областного бюджета, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.
В Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции
По словам Артамонова, это поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом.
"Хлеборобов мы всегда поддерживали и продолжим поддерживать. Из года в год липецкие аграрии улучшают результаты, и в целом агропромышленный комплекс региона сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью", – считает Артамонов
.
Губернатор напомнил, что ранее правительство России уже перечислило в регионы десять миллиардов рублей, липецкие аграрии из них получили порядка 250 миллионов, в том числе 236,7 миллиона рублей из федерального бюджета, на зерновые культуры, которые были выращены и реализованы в 2022 году. Сумма возмещения составила более 2,1 тысячи рублей на тонну продукции.