https://ria.ru/20230515/gospodderzhka-1871759842.html

Аграрии Липецкой области получат господдержку

Аграрии Липецкой области получат господдержку - РИА Новости, 15.05.2023

Аграрии Липецкой области получат господдержку

Аграрии Липецкой области в числе 65 регионов России получат господдержку на компенсацию до 50% затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:25

2023-05-15T10:25

2023-05-15T10:25

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в числе 65 регионов России получат господдержку на компенсацию до 50% затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Липецким производителям зерновых культур из федерального бюджета будет выделено 238 миллионов рублей. Еще 12,5 миллионов рублей добавят из областного бюджета, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.По словам Артамонова, это поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом."Хлеборобов мы всегда поддерживали и продолжим поддерживать. Из года в год липецкие аграрии улучшают результаты, и в целом агропромышленный комплекс региона сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью", – считает Артамонов.Губернатор напомнил, что ранее правительство России уже перечислило в регионы десять миллиардов рублей, липецкие аграрии из них получили порядка 250 миллионов, в том числе 236,7 миллиона рублей из федерального бюджета, на зерновые культуры, которые были выращены и реализованы в 2022 году. Сумма возмещения составила более 2,1 тысячи рублей на тонну продукции.

https://ria.ru/20230505/selkhozproduktsiya-1869982151.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов