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Мэр Горловки опроверг фейк о поднятии флага Украины над горадминистрацией - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/gorlovka-1871847670.html
Мэр Горловки опроверг фейк о поднятии флага Украины над горадминистрацией
Мэр Горловки опроверг фейк о поднятии флага Украины над горадминистрацией - РИА Новости, 15.05.2023
Мэр Горловки опроверг фейк о поднятии флага Украины над горадминистрацией
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько назвал фейком информацию о поднятии украинского флага на здание администрации города. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:46
2023-05-15T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько назвал фейком информацию о поднятии украинского флага на здание администрации города. "Сегодня ночью вышло два фейка, не знаю, с чего родившиеся. Первый фейк о том, что на здание горловской администрации поднят украинский флаг. Мы все здесь на работе. Безусловно, никто никаких флагов здесь не поднимал, однозначно", - заявил Приходько в своем видеообращении в телеграм-канале. Вторым фейком мэр Горловки назвал информацию о якобы объявленной им полной мобилизации. "Это тоже не соответствует действительности", - сказал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230203/polozhenie-1849563358.html
донецкая народная республика
горловка
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безопасность, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Горловки опроверг фейк о поднятии флага Украины над горадминистрацией

Мэр Горловки Приходько опроверг сообщения о поднятии флага Украины над горадминистрацией

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в поселок Горловка ДНР
Стела на въезде в поселок Горловка ДНР - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Стела на въезде в поселок Горловка ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько назвал фейком информацию о поднятии украинского флага на здание администрации города.
"Сегодня ночью вышло два фейка, не знаю, с чего родившиеся. Первый фейк о том, что на здание горловской администрации поднят украинский флаг. Мы все здесь на работе. Безусловно, никто никаких флагов здесь не поднимал, однозначно", - заявил Приходько в своем видеообращении в телеграм-канале.
Вторым фейком мэр Горловки назвал информацию о якобы объявленной им полной мобилизации. "Это тоже не соответствует действительности", - сказал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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