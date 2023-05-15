https://ria.ru/20230515/gorlovka-1871847670.html

Мэр Горловки опроверг фейк о поднятии флага Украины над горадминистрацией

Мэр Горловки опроверг фейк о поднятии флага Украины над горадминистрацией - РИА Новости, 15.05.2023

Мэр Горловки опроверг фейк о поднятии флага Украины над горадминистрацией

Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько назвал фейком информацию о поднятии украинского флага на здание администрации города. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:46

2023-05-15T13:46

2023-05-15T13:46

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

горловка

иван приходько

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько назвал фейком информацию о поднятии украинского флага на здание администрации города. "Сегодня ночью вышло два фейка, не знаю, с чего родившиеся. Первый фейк о том, что на здание горловской администрации поднят украинский флаг. Мы все здесь на работе. Безусловно, никто никаких флагов здесь не поднимал, однозначно", - заявил Приходько в своем видеообращении в телеграм-канале. Вторым фейком мэр Горловки назвал информацию о якобы объявленной им полной мобилизации. "Это тоже не соответствует действительности", - сказал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230203/polozhenie-1849563358.html

донецкая народная республика

горловка

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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