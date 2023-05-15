https://ria.ru/20230515/gorlovka-1871847670.html
Мэр Горловки опроверг фейк о поднятии флага Украины над горадминистрацией
Мэр Горловки опроверг фейк о поднятии флага Украины над горадминистрацией - РИА Новости, 15.05.2023
Мэр Горловки опроверг фейк о поднятии флага Украины над горадминистрацией
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько назвал фейком информацию о поднятии украинского флага на здание администрации города. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:46
2023-05-15T13:46
2023-05-15T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871212836_0:502:2730:2038_1920x0_80_0_0_1d5bef2d0c92c1baa80d0a5c090b4d9b.jpg
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько назвал фейком информацию о поднятии украинского флага на здание администрации города. "Сегодня ночью вышло два фейка, не знаю, с чего родившиеся. Первый фейк о том, что на здание горловской администрации поднят украинский флаг. Мы все здесь на работе. Безусловно, никто никаких флагов здесь не поднимал, однозначно", - заявил Приходько в своем видеообращении в телеграм-канале. Вторым фейком мэр Горловки назвал информацию о якобы объявленной им полной мобилизации. "Это тоже не соответствует действительности", - сказал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230203/polozhenie-1849563358.html
донецкая народная республика
горловка
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871212836_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bf3a3c9db66a76a51cbdc698dc1f295c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Горловки опроверг фейк о поднятии флага Украины над горадминистрацией
Мэр Горловки Приходько опроверг сообщения о поднятии флага Украины над горадминистрацией