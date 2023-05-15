https://ria.ru/20230515/gorlovka-1871784198.html

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 15.05.2023

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск

Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:34

2023-05-15T11:34

2023-05-15T11:34

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что с 9.10 по 10.40 украинскими войсками по Горловке было выпущено в общей сложности 18 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины