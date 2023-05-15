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В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/gorlovka-1871784198.html
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 15.05.2023
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:34
2023-05-15T11:34
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что с 9.10 по 10.40 украинскими войсками по Горловке было выпущено в общей сложности 18 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск

Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении мирного жителя при обстреле украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в поселок Горловка ДНР
Стела на въезде в поселок Горловка ДНР - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Стела на въезде в поселок Горловка ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
«
"Вследствие обстрела поселка шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских неонацистов по улице Черняховского, 3 ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.
Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что с 9.10 по 10.40 украинскими войсками по Горловке было выпущено в общей сложности 18 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 мая, 15:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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