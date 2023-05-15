https://ria.ru/20230515/germaniya-1871886761.html

Германия заявила, что не обсуждала с Зеленским подрыв нефтепровода "Дружба"

Германия заявила, что не обсуждала с Зеленским подрыв нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 15.05.2023

Германия заявила, что не обсуждала с Зеленским подрыв нефтепровода "Дружба"

На воскресной встрече Владимира Зеленского с членами кабинета по вопросам безопасности Германии не поднималась тема о якобы планах Киева по подрыву нефтепровода РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:46

2023-05-15T14:46

2023-05-15T14:46

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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. На воскресной встрече Владимира Зеленского с членами кабинета по вопросам безопасности Германии не поднималась тема о якобы планах Киева по подрыву нефтепровода "Дружба", сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что в Берлине скептически относится к подобным сообщениям СМИ. Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть данные Пентагона сообщала, что Зеленский "за закрытыми дверями" выступал с предложениями о нанесении ударов по территории РФ и подрыве трубопровода, по которому Москва поставляет нефть в Венгрию. В воскресенье Зеленский на брифинге в Берлине отмечал, что у Украины "нет ни сил, ни времени и не осталось оружия" для атаки территории РФ. "Мне такая тема для обсуждения не известна", - сообщил Хебештрайт на брифинге кабинета министров в понедельник, отвечая на вопрос журналиста о том, не обсуждалось ли сообщение Washington Post с Зеленским. Представитель правительства ФРГ добавил, что на встрече Зеленского с кабинетом по безопасности в воскресенье он присутствовал лично, и там ни о чем подобном не говорилось. Также он не располагает информацией, затрагивалась ли эта тема во время беседы Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам Хебештрайта, правительство ФРГ скептически относится к подобным сообщениям в СМИ.

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871769351.html

https://ria.ru/20230515/kaput-1871724555.html

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в мире, германия, владимир зеленский, олаф шольц, министерство обороны сша, берлин (город), россия