Германия заявила, что не обсуждала с Зеленским подрыв нефтепровода "Дружба"
Правительство Германии заявило, что с Зеленским не обсуждался подрыв нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. На воскресной встрече Владимира Зеленского с членами кабинета по вопросам безопасности Германии не поднималась тема о якобы планах Киева по подрыву нефтепровода "Дружба", сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что в Берлине скептически относится к подобным сообщениям СМИ.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть данные Пентагона сообщала, что Зеленский "за закрытыми дверями" выступал с предложениями о нанесении ударов по территории РФ и подрыве трубопровода, по которому Москва поставляет нефть в Венгрию. В воскресенье Зеленский на брифинге в Берлине отмечал, что у Украины "нет ни сил, ни времени и не осталось оружия" для атаки территории РФ.
"Мне такая тема для обсуждения не известна", - сообщил Хебештрайт на брифинге кабинета министров в понедельник, отвечая на вопрос журналиста о том, не обсуждалось ли сообщение Washington Post с Зеленским.
Представитель правительства ФРГ добавил, что на встрече Зеленского с кабинетом по безопасности в воскресенье он присутствовал лично, и там ни о чем подобном не говорилось. Также он не располагает информацией, затрагивалась ли эта тема во время беседы Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем.
По словам Хебештрайта, правительство ФРГ скептически относится к подобным сообщениям в СМИ.