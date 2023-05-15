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Германия заявила, что не обсуждала с Зеленским подрыв нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 15.05.2023
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14:46 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/germaniya-1871886761.html
Германия заявила, что не обсуждала с Зеленским подрыв нефтепровода "Дружба"
Германия заявила, что не обсуждала с Зеленским подрыв нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 15.05.2023
Германия заявила, что не обсуждала с Зеленским подрыв нефтепровода "Дружба"
На воскресной встрече Владимира Зеленского с членами кабинета по вопросам безопасности Германии не поднималась тема о якобы планах Киева по подрыву нефтепровода РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:46
2023-05-15T14:46
в мире
германия
владимир зеленский
олаф шольц
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россия
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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. На воскресной встрече Владимира Зеленского с членами кабинета по вопросам безопасности Германии не поднималась тема о якобы планах Киева по подрыву нефтепровода "Дружба", сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что в Берлине скептически относится к подобным сообщениям СМИ. Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть данные Пентагона сообщала, что Зеленский "за закрытыми дверями" выступал с предложениями о нанесении ударов по территории РФ и подрыве трубопровода, по которому Москва поставляет нефть в Венгрию. В воскресенье Зеленский на брифинге в Берлине отмечал, что у Украины "нет ни сил, ни времени и не осталось оружия" для атаки территории РФ. "Мне такая тема для обсуждения не известна", - сообщил Хебештрайт на брифинге кабинета министров в понедельник, отвечая на вопрос журналиста о том, не обсуждалось ли сообщение Washington Post с Зеленским. Представитель правительства ФРГ добавил, что на встрече Зеленского с кабинетом по безопасности в воскресенье он присутствовал лично, и там ни о чем подобном не говорилось. Также он не располагает информацией, затрагивалась ли эта тема во время беседы Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам Хебештрайта, правительство ФРГ скептически относится к подобным сообщениям в СМИ.
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871769351.html
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в мире, германия, владимир зеленский, олаф шольц, министерство обороны сша, берлин (город), россия
В мире, Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Министерство обороны США, Берлин (город), Россия
Германия заявила, что не обсуждала с Зеленским подрыв нефтепровода "Дружба"

Правительство Германии заявило, что с Зеленским не обсуждался подрыв нефтепровода "Дружба"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. На воскресной встрече Владимира Зеленского с членами кабинета по вопросам безопасности Германии не поднималась тема о якобы планах Киева по подрыву нефтепровода "Дружба", сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что в Берлине скептически относится к подобным сообщениям СМИ.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть данные Пентагона сообщала, что Зеленский "за закрытыми дверями" выступал с предложениями о нанесении ударов по территории РФ и подрыве трубопровода, по которому Москва поставляет нефть в Венгрию. В воскресенье Зеленский на брифинге в Берлине отмечал, что у Украины "нет ни сил, ни времени и не осталось оружия" для атаки территории РФ.
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"Мне такая тема для обсуждения не известна", - сообщил Хебештрайт на брифинге кабинета министров в понедельник, отвечая на вопрос журналиста о том, не обсуждалось ли сообщение Washington Post с Зеленским.
Представитель правительства ФРГ добавил, что на встрече Зеленского с кабинетом по безопасности в воскресенье он присутствовал лично, и там ни о чем подобном не говорилось. Также он не располагает информацией, затрагивалась ли эта тема во время беседы Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем.
По словам Хебештрайта, правительство ФРГ скептически относится к подобным сообщениям в СМИ.
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В миреГерманияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцМинистерство обороны СШАБерлин (город)Россия
 
 
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