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Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей
Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей - РИА Новости, 15.05.2023
Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей
Гарантии оплаты труда для учителей должны быть усилены, говорится в докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:53
2023-05-15T14:53
2023-05-15T14:53
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гарантии оплаты труда для учителей должны быть усилены, говорится в докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год. "Представляется, что работа по укреплению гарантий прав педагогов должна носить системный характер. Прежде всего необходимо усилить для учителей гарантии оплаты труда", - говорится в документе. В докладе отмечается, что в связи с этим омбудсмен планирует осуществлять мониторинг реализации проекта Минпросвещения по установлению единых требований к оплате труда учителей, который запустился в шести пилотных регионах. "Позитивный эффект может принести реализация инициативы о внедрении среди педагогов системы наставничества, которая позволит сформировать у них позитивную профессиональную идентичность и защитить от профессионального выгорания", - также говорится в документе.
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общество, татьяна москалькова
Общество, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей
Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гарантии оплаты труда для учителей должны быть усилены, говорится в докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.
"Представляется, что работа по укреплению гарантий прав педагогов должна носить системный характер. Прежде всего необходимо усилить для учителей гарантии оплаты труда", - говорится в документе.
В докладе отмечается, что в связи с этим омбудсмен планирует осуществлять мониторинг реализации проекта Минпросвещения по установлению единых требований к оплате труда учителей, который запустился в шести пилотных регионах.
"Позитивный эффект может принести реализация инициативы о внедрении среди педагогов системы наставничества, которая позволит сформировать у них позитивную профессиональную идентичность и защитить от профессионального выгорания", - также говорится в документе.
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