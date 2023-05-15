https://ria.ru/20230515/garantii-1871890138.html

Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей

Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей - РИА Новости, 15.05.2023

Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей

Гарантии оплаты труда для учителей должны быть усилены, говорится в докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:53

2023-05-15T14:53

2023-05-15T14:53

общество

татьяна москалькова

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гарантии оплаты труда для учителей должны быть усилены, говорится в докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год. "Представляется, что работа по укреплению гарантий прав педагогов должна носить системный характер. Прежде всего необходимо усилить для учителей гарантии оплаты труда", - говорится в документе. В докладе отмечается, что в связи с этим омбудсмен планирует осуществлять мониторинг реализации проекта Минпросвещения по установлению единых требований к оплате труда учителей, который запустился в шести пилотных регионах. "Позитивный эффект может принести реализация инициативы о внедрении среди педагогов системы наставничества, которая позволит сформировать у них позитивную профессиональную идентичность и защитить от профессионального выгорания", - также говорится в документе.

https://ria.ru/20230428/uchebnik-1868488044.html

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общество, татьяна москалькова