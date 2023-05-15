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Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей - РИА Новости, 15.05.2023
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14:53 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/garantii-1871890138.html
Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей
Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей - РИА Новости, 15.05.2023
Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей
Гарантии оплаты труда для учителей должны быть усилены, говорится в докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:53
2023-05-15T14:53
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гарантии оплаты труда для учителей должны быть усилены, говорится в докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год. "Представляется, что работа по укреплению гарантий прав педагогов должна носить системный характер. Прежде всего необходимо усилить для учителей гарантии оплаты труда", - говорится в документе. В докладе отмечается, что в связи с этим омбудсмен планирует осуществлять мониторинг реализации проекта Минпросвещения по установлению единых требований к оплате труда учителей, который запустился в шести пилотных регионах. "Позитивный эффект может принести реализация инициативы о внедрении среди педагогов системы наставничества, которая позволит сформировать у них позитивную профессиональную идентичность и защитить от профессионального выгорания", - также говорится в документе.
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общество, татьяна москалькова
Общество, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей

Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала усилить гарантии оплаты труда для учителей

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанк Татьяна Москалькова
 Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гарантии оплаты труда для учителей должны быть усилены, говорится в докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.
"Представляется, что работа по укреплению гарантий прав педагогов должна носить системный характер. Прежде всего необходимо усилить для учителей гарантии оплаты труда", - говорится в документе.
В докладе отмечается, что в связи с этим омбудсмен планирует осуществлять мониторинг реализации проекта Минпросвещения по установлению единых требований к оплате труда учителей, который запустился в шести пилотных регионах.
"Позитивный эффект может принести реализация инициативы о внедрении среди педагогов системы наставничества, которая позволит сформировать у них позитивную профессиональную идентичность и защитить от профессионального выгорания", - также говорится в документе.
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