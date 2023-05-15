https://ria.ru/20230515/forum-1871764314.html

Путин поприветствовал участников форума "Россия ‒ исламский мир"

Путин поприветствовал участников форума "Россия ‒ исламский мир" - РИА Новости, 15.05.2023

Путин поприветствовал участников форума "Россия ‒ исламский мир"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIV Международного экономического форума "Россия ‒ исламский мир: KazanForum", отметив, что Россию... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:34

2023-05-15T10:34

2023-05-15T10:47

россия

казань

владимир путин

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIV Международного экономического форума "Россия ‒ исламский мир: KazanForum", отметив, что Россию связывают с мусульманскими государствами тесные, доверительные отношения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества. Они строятся на основе партнерства, уважения суверенитета и цивилизационного своеобразия друг друга. Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право", - говорится в телеграмме. Президент заявил, что Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с исламскими государствами. Он отметил заинтересованность страны в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек. Он также подчеркнул роль российских мусульман в расширении международных контактов. Путин выразил уверенность в том, что деятельность группы стратегического видения "Россия - исламский мир" и Международного экономического форума KazanForum и впредь будет способствовать укреплению взаимодействия между бизнес-сообществами России и мусульманских стран, откроет новые возможности для совместных проектов на межрегиональном и межгосударственном уровне. Он пожелал участникам плодотворной работы и всего самого доброго. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20230505/forum-1870021257.html

https://ria.ru/20230425/forum-1867729323.html

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казань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, казань, владимир путин, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества