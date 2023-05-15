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Путин поприветствовал участников форума "Россия ‒ исламский мир" - РИА Новости, 15.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
10:34 15.05.2023 (обновлено: 10:47 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/forum-1871764314.html
Путин поприветствовал участников форума "Россия ‒ исламский мир"
Путин поприветствовал участников форума "Россия ‒ исламский мир" - РИА Новости, 15.05.2023
Путин поприветствовал участников форума "Россия ‒ исламский мир"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIV Международного экономического форума "Россия ‒ исламский мир: KazanForum", отметив, что Россию... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:34
2023-05-15T10:47
россия
казань
владимир путин
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIV Международного экономического форума "Россия ‒ исламский мир: KazanForum", отметив, что Россию связывают с мусульманскими государствами тесные, доверительные отношения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества. Они строятся на основе партнерства, уважения суверенитета и цивилизационного своеобразия друг друга. Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право", - говорится в телеграмме. Президент заявил, что Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с исламскими государствами. Он отметил заинтересованность страны в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек. Он также подчеркнул роль российских мусульман в расширении международных контактов. Путин выразил уверенность в том, что деятельность группы стратегического видения "Россия - исламский мир" и Международного экономического форума KazanForum и впредь будет способствовать укреплению взаимодействия между бизнес-сообществами России и мусульманских стран, откроет новые возможности для совместных проектов на межрегиональном и межгосударственном уровне. Он пожелал участникам плодотворной работы и всего самого доброго. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20230505/forum-1870021257.html
https://ria.ru/20230425/forum-1867729323.html
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россия, казань, владимир путин, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества
Россия, Казань, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества, XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Путин поприветствовал участников форума "Россия ‒ исламский мир"

Путин поприветствовал участников форума "Россия ‒ исламский мир: KazanForum"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIV Международного экономического форума "Россия ‒ исламский мир: KazanForum", отметив, что Россию связывают с мусульманскими государствами тесные, доверительные отношения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества. Они строятся на основе партнерства, уважения суверенитета и цивилизационного своеобразия друг друга. Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право", - говорится в телеграмме.
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Президент заявил, что Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с исламскими государствами. Он отметил заинтересованность страны в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек. Он также подчеркнул роль российских мусульман в расширении международных контактов.
Путин выразил уверенность в том, что деятельность группы стратегического видения "Россия - исламский мир" и Международного экономического форума KazanForum и впредь будет способствовать укреплению взаимодействия между бизнес-сообществами России и мусульманских стран, откроет новые возможности для совместных проектов на межрегиональном и межгосударственном уровне.
Он пожелал участникам плодотворной работы и всего самого доброго.
Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"РоссияКазаньВладимир ПутинМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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