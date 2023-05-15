Путин поприветствовал участников форума "Россия ‒ исламский мир"
Путин поприветствовал участников форума "Россия ‒ исламский мир: KazanForum"
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIV Международного экономического форума "Россия ‒ исламский мир: KazanForum", отметив, что Россию связывают с мусульманскими государствами тесные, доверительные отношения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества. Они строятся на основе партнерства, уважения суверенитета и цивилизационного своеобразия друг друга. Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право", - говорится в телеграмме.
Президент заявил, что Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с исламскими государствами. Он отметил заинтересованность страны в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек. Он также подчеркнул роль российских мусульман в расширении международных контактов.
Путин выразил уверенность в том, что деятельность группы стратегического видения "Россия - исламский мир" и Международного экономического форума KazanForum и впредь будет способствовать укреплению взаимодействия между бизнес-сообществами России и мусульманских стран, откроет новые возможности для совместных проектов на межрегиональном и межгосударственном уровне.
Он пожелал участникам плодотворной работы и всего самого доброго.
Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.