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Сбербанк предупредил о фишинговой атаке от имени военкоматов - РИА Новости, 15.05.2023
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11:52 15.05.2023 (обновлено: 11:59 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/fishing-1871789921.html
Сбербанк предупредил о фишинговой атаке от имени военкоматов
Сбербанк предупредил о фишинговой атаке от имени военкоматов - РИА Новости, 15.05.2023
Сбербанк предупредил о фишинговой атаке от имени военкоматов
Сбербанк предотвратил массовую фишинговую атаку на своих сотрудников, которым пришло якобы приглашение в военкомат для уточнения персональных данных, в банке... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:52
2023-05-15T11:59
технологии
сбербанк россии
безопасность
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сбербанк предотвратил массовую фишинговую атаку на своих сотрудников, которым пришло якобы приглашение в военкомат для уточнения персональных данных, в банке считают возможным повторение таких атак против других организаций и россиян, говорится в сообщении кредитной организации. "Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк. Системы банка не допустили попадания сотрудникам электронных писем, где их срочно приглашали в военкомат для "уточнения персональных данных". В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) — "мобилизационное предписание", - сказано в сообщении. Отмечается, что при открытии файла мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры. В банке подчеркнули, что мошенники вновь стали использовать актуальную для общества информационную повестку. В данном случае, фишинговая рассылка "от военкоматов" - это фейк, в котором мошенники эксплуатируют тему призыва граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. Сбербанк не исключил, что "такой фишинговой атаке будут подвергнуты другие организации или частные лица". Зампред правления банка Станислав Кузнецов напомнил, что военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, и попросил клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения.
https://ria.ru/20230512/povestki-1871432587.html
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технологии, сбербанк россии, безопасность
Технологии, Сбербанк России, Безопасность
Сбербанк предупредил о фишинговой атаке от имени военкоматов

Сбербанк предупредил сотрудников о фишинговой рассылке от имени военкоматов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сбербанк предотвратил массовую фишинговую атаку на своих сотрудников, которым пришло якобы приглашение в военкомат для уточнения персональных данных, в банке считают возможным повторение таких атак против других организаций и россиян, говорится в сообщении кредитной организации.
"Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк. Системы банка не допустили попадания сотрудникам электронных писем, где их срочно приглашали в военкомат для "уточнения персональных данных". В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) — "мобилизационное предписание", - сказано в сообщении. Отмечается, что при открытии файла мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры.
В банке подчеркнули, что мошенники вновь стали использовать актуальную для общества информационную повестку. В данном случае, фишинговая рассылка "от военкоматов" - это фейк, в котором мошенники эксплуатируют тему призыва граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году.
Сбербанк не исключил, что "такой фишинговой атаке будут подвергнуты другие организации или частные лица". Зампред правления банка Станислав Кузнецов напомнил, что военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, и попросил клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения.
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