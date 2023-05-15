https://ria.ru/20230515/fishing-1871789921.html

Сбербанк предупредил о фишинговой атаке от имени военкоматов

Сбербанк предупредил о фишинговой атаке от имени военкоматов - РИА Новости, 15.05.2023

Сбербанк предупредил о фишинговой атаке от имени военкоматов

Сбербанк предотвратил массовую фишинговую атаку на своих сотрудников, которым пришло якобы приглашение в военкомат для уточнения персональных данных, в банке... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:52

2023-05-15T11:52

2023-05-15T11:59

технологии

сбербанк россии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сбербанк предотвратил массовую фишинговую атаку на своих сотрудников, которым пришло якобы приглашение в военкомат для уточнения персональных данных, в банке считают возможным повторение таких атак против других организаций и россиян, говорится в сообщении кредитной организации. "Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк. Системы банка не допустили попадания сотрудникам электронных писем, где их срочно приглашали в военкомат для "уточнения персональных данных". В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) — "мобилизационное предписание", - сказано в сообщении. Отмечается, что при открытии файла мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры. В банке подчеркнули, что мошенники вновь стали использовать актуальную для общества информационную повестку. В данном случае, фишинговая рассылка "от военкоматов" - это фейк, в котором мошенники эксплуатируют тему призыва граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. Сбербанк не исключил, что "такой фишинговой атаке будут подвергнуты другие организации или частные лица". Зампред правления банка Станислав Кузнецов напомнил, что военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, и попросил клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения.

https://ria.ru/20230512/povestki-1871432587.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, сбербанк россии, безопасность