Рейтинг@Mail.ru
Для граждан Финляндии не вводились ограничения на выдачу российских виз - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:11 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/finlyandiya-1871939049.html
Для граждан Финляндии не вводились ограничения на выдачу российских виз
Для граждан Финляндии не вводились ограничения на выдачу российских виз - РИА Новости, 15.05.2023
Для граждан Финляндии не вводились ограничения на выдачу российских виз
Ограничения на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводилось, отказы во въезде носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:11
2023-05-15T17:11
туризм
новости - туризм
финляндия
россия
евросоюз
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/86/1558978662_0:107:3072:1835_1920x0_80_0_0_330ffa3aa2dbe5f3c2620b43ce6f2b59.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — РИА Новости. Ограничения на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводилось, отказы во въезде носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки, рассказали РИА Новости в посольстве России. Ранее финские СМИ со ссылкой на пограничников страны сообщили, что только с 12 по 14 мая 23 гражданина Финляндии получили отказ во въезде в Россию. "Случаи отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Финляндии, как и ранее, носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки и той, которая была указана при оформлении визы", – рассказали в посольстве. "Ограничений на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводилось. В настоящее время визы оформляются в обычном порядке с учетом положений указа президента Российской Федерации от 04.04.2022 г. №183 "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств", – уточнили в российском представительстве.Необходимость соблюдения соответствующих норм российского законодательства разъясняется заявителям через российские визовые центры и обслуживающие граждан туристические агентства, отметили в дипмиссии. "Утверждения финских журналистов о том, что Россия якобы "прекратила выдачу гражданам ЕС долгосрочных многократных виз, кроме деловых", а "выдача культурных или журналистских виз практически заморожена" не соответствуют действительности. Консульские учреждения России в Финляндии продолжают выдачу документов всех категорий. В 2022-2023 гг. было выдано более 2 тысяч многократных виз, включая туристические", – подчеркнули в посольстве. Российские визы оформляются в прежнем режиме.
https://ria.ru/20230511/vizy-1870979809.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/86/1558978662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_72171debecd96a0924214c6cf38fde26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, финляндия, россия, евросоюз, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Финляндия, Россия, Евросоюз, Туризм
Для граждан Финляндии не вводились ограничения на выдачу российских виз

Посольство: случаи отказа во въезде в Россию гражданам Финляндии носят единичный характер

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкТуристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — РИА Новости. Ограничения на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводилось, отказы во въезде носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки, рассказали РИА Новости в посольстве России.
Ранее финские СМИ со ссылкой на пограничников страны сообщили, что только с 12 по 14 мая 23 гражданина Финляндии получили отказ во въезде в Россию.
"Случаи отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Финляндии, как и ранее, носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки и той, которая была указана при оформлении визы", – рассказали в посольстве.
"Ограничений на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводилось. В настоящее время визы оформляются в обычном порядке с учетом положений указа президента Российской Федерации от 04.04.2022 г. №183 "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств", – уточнили в российском представительстве.
Необходимость соблюдения соответствующих норм российского законодательства разъясняется заявителям через российские визовые центры и обслуживающие граждан туристические агентства, отметили в дипмиссии.
"Утверждения финских журналистов о том, что Россия якобы "прекратила выдачу гражданам ЕС долгосрочных многократных виз, кроме деловых", а "выдача культурных или журналистских виз практически заморожена" не соответствуют действительности. Консульские учреждения России в Финляндии продолжают выдачу документов всех категорий. В 2022-2023 гг. было выдано более 2 тысяч многократных виз, включая туристические", – подчеркнули в посольстве. Российские визы оформляются в прежнем режиме.
Заявление на получение шенгенской визы - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Названы страны ЕС, которые чаще других отказывают в визе россиянам
11 мая, 12:29
 
ТуризмНовости - ТуризмФинляндияРоссияЕвросоюзТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала