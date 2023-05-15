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Для граждан Финляндии не вводились ограничения на выдачу российских виз

Для граждан Финляндии не вводились ограничения на выдачу российских виз - РИА Новости, 15.05.2023

Для граждан Финляндии не вводились ограничения на выдачу российских виз

Ограничения на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводилось, отказы во въезде носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:11

2023-05-15T17:11

2023-05-15T17:11

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — РИА Новости. Ограничения на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводилось, отказы во въезде носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки, рассказали РИА Новости в посольстве России. Ранее финские СМИ со ссылкой на пограничников страны сообщили, что только с 12 по 14 мая 23 гражданина Финляндии получили отказ во въезде в Россию. "Случаи отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Финляндии, как и ранее, носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки и той, которая была указана при оформлении визы", – рассказали в посольстве. "Ограничений на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводилось. В настоящее время визы оформляются в обычном порядке с учетом положений указа президента Российской Федерации от 04.04.2022 г. №183 "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств", – уточнили в российском представительстве.Необходимость соблюдения соответствующих норм российского законодательства разъясняется заявителям через российские визовые центры и обслуживающие граждан туристические агентства, отметили в дипмиссии. "Утверждения финских журналистов о том, что Россия якобы "прекратила выдачу гражданам ЕС долгосрочных многократных виз, кроме деловых", а "выдача культурных или журналистских виз практически заморожена" не соответствуют действительности. Консульские учреждения России в Финляндии продолжают выдачу документов всех категорий. В 2022-2023 гг. было выдано более 2 тысяч многократных виз, включая туристические", – подчеркнули в посольстве. Российские визы оформляются в прежнем режиме.

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