https://ria.ru/20230515/finlyandiya-1871933941.html
Посольство России опровергло сообщения об ограничении на выдачу виз финнам
Посольство России опровергло сообщения об ограничении на выдачу виз финнам - РИА Новости, 15.05.2023
Посольство России опровергло сообщения об ограничении на выдачу виз финнам
Россия не вводила ограничения на выдачу виз гражданам Финляндии, рассказали РИА Новости в посольстве в Хельсинки. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:43
2023-05-15T16:43
2023-05-15T17:41
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — РИА Новости. Россия не вводила ограничения на выдачу виз гражданам Финляндии, рассказали РИА Новости в посольстве в Хельсинки.Так в дипмиссии прокомментировали публикации в СМИ, где говорилось, что в минувшие выходные в Россию не пустили 23 финна. "Утверждения финских журналистов о том, что Россия якобы "прекратила выдачу гражданам ЕС долгосрочных многократных виз, кроме деловых", а "выдача культурных или журналистских виз практически заморожена" не соответствуют действительности. Консульские учреждения России в Финляндии продолжают выдачу документов всех категорий", — сказали в посольстве.Собеседник агентства уточнил, что случаи отказа во въезде в Россию единичны и связаны в основном с тем, что реальная цель поездки не соответствует указанной при оформлении визы. Например, финны зачастую приезжают в Россию за бензином или покупками, но по деловой визе, которая не предусматривает таких командировок.
https://ria.ru/20230511/finlyandiya-1871093940.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, в мире, евросоюз
Россия, Финляндия, В мире, Евросоюз
Посольство России опровергло сообщения об ограничении на выдачу виз финнам
Посольство в Хельсинки заявило, что Россия не ограничивала выдачу виз гражданам Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — РИА Новости. Россия не вводила ограничения на выдачу виз гражданам Финляндии, рассказали РИА Новости в посольстве в Хельсинки.
Так в дипмиссии прокомментировали публикации в СМИ, где говорилось, что в минувшие выходные в Россию не пустили 23 финна.
"Утверждения финских журналистов о том, что Россия якобы "прекратила выдачу гражданам ЕС
долгосрочных многократных виз, кроме деловых", а "выдача культурных или журналистских виз практически заморожена" не соответствуют действительности. Консульские учреждения России в Финляндии продолжают выдачу документов всех категорий", — сказали в посольстве.
Собеседник агентства уточнил, что случаи отказа во въезде в Россию единичны и связаны в основном с тем, что реальная цель поездки не соответствует указанной при оформлении визы. Например, финны зачастую приезжают в Россию за бензином или покупками, но по деловой визе, которая не предусматривает таких командировок.
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