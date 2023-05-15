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Посольство России опровергло сообщения об ограничении на выдачу виз финнам - РИА Новости, 15.05.2023
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16:43 15.05.2023 (обновлено: 17:41 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/finlyandiya-1871933941.html
Посольство России опровергло сообщения об ограничении на выдачу виз финнам
Посольство России опровергло сообщения об ограничении на выдачу виз финнам - РИА Новости, 15.05.2023
Посольство России опровергло сообщения об ограничении на выдачу виз финнам
Россия не вводила ограничения на выдачу виз гражданам Финляндии, рассказали РИА Новости в посольстве в Хельсинки. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:43
2023-05-15T17:41
россия
финляндия
в мире
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — РИА Новости. Россия не вводила ограничения на выдачу виз гражданам Финляндии, рассказали РИА Новости в посольстве в Хельсинки.Так в дипмиссии прокомментировали публикации в СМИ, где говорилось, что в минувшие выходные в Россию не пустили 23 финна. "Утверждения финских журналистов о том, что Россия якобы "прекратила выдачу гражданам ЕС долгосрочных многократных виз, кроме деловых", а "выдача культурных или журналистских виз практически заморожена" не соответствуют действительности. Консульские учреждения России в Финляндии продолжают выдачу документов всех категорий", — сказали в посольстве.Собеседник агентства уточнил, что случаи отказа во въезде в Россию единичны и связаны в основном с тем, что реальная цель поездки не соответствует указанной при оформлении визы. Например, финны зачастую приезжают в Россию за бензином или покупками, но по деловой визе, которая не предусматривает таких командировок.
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россия, финляндия, в мире, евросоюз
Россия, Финляндия, В мире, Евросоюз
Посольство России опровергло сообщения об ограничении на выдачу виз финнам

Посольство в Хельсинки заявило, что Россия не ограничивала выдачу виз гражданам Финляндии

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — РИА Новости. Россия не вводила ограничения на выдачу виз гражданам Финляндии, рассказали РИА Новости в посольстве в Хельсинки.
Так в дипмиссии прокомментировали публикации в СМИ, где говорилось, что в минувшие выходные в Россию не пустили 23 финна.
"Утверждения финских журналистов о том, что Россия якобы "прекратила выдачу гражданам ЕС долгосрочных многократных виз, кроме деловых", а "выдача культурных или журналистских виз практически заморожена" не соответствуют действительности. Консульские учреждения России в Финляндии продолжают выдачу документов всех категорий", — сказали в посольстве.
Собеседник агентства уточнил, что случаи отказа во въезде в Россию единичны и связаны в основном с тем, что реальная цель поездки не соответствует указанной при оформлении визы. Например, финны зачастую приезжают в Россию за бензином или покупками, но по деловой визе, которая не предусматривает таких командировок.
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