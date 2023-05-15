https://ria.ru/20230515/finlyandiya-1871933941.html

Посольство России опровергло сообщения об ограничении на выдачу виз финнам

Посольство России опровергло сообщения об ограничении на выдачу виз финнам - РИА Новости, 15.05.2023

Посольство России опровергло сообщения об ограничении на выдачу виз финнам

Россия не вводила ограничения на выдачу виз гражданам Финляндии, рассказали РИА Новости в посольстве в Хельсинки. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:43

2023-05-15T16:43

2023-05-15T17:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — РИА Новости. Россия не вводила ограничения на выдачу виз гражданам Финляндии, рассказали РИА Новости в посольстве в Хельсинки.Так в дипмиссии прокомментировали публикации в СМИ, где говорилось, что в минувшие выходные в Россию не пустили 23 финна. "Утверждения финских журналистов о том, что Россия якобы "прекратила выдачу гражданам ЕС долгосрочных многократных виз, кроме деловых", а "выдача культурных или журналистских виз практически заморожена" не соответствуют действительности. Консульские учреждения России в Финляндии продолжают выдачу документов всех категорий", — сказали в посольстве.Собеседник агентства уточнил, что случаи отказа во въезде в Россию единичны и связаны в основном с тем, что реальная цель поездки не соответствует указанной при оформлении визы. Например, финны зачастую приезжают в Россию за бензином или покупками, но по деловой визе, которая не предусматривает таких командировок.

https://ria.ru/20230511/finlyandiya-1871093940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, финляндия, в мире, евросоюз