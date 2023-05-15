https://ria.ru/20230515/filippiny-1871897906.html
Посольство на Филиппинах не подтвердило, что пропавшая россиянка найдена
Посольство на Филиппинах не подтвердило, что пропавшая россиянка найдена - РИА Новости, 15.05.2023
Посольство на Филиппинах не подтвердило, что пропавшая россиянка найдена
Посольство России на Филиппинах не располагает подтверждением, что пропавшая россиянка Юлия Чумак найдена, сообщила в понедельник в соцсетях российская... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:08
2023-05-15T15:08
2023-05-15T15:08
в мире
россия
филиппины
манила
иван мельников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870964457_0:96:568:416_1920x0_80_0_0_60ef0aae2bd23595b942fa962a92c7ef.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Посольство России на Филиппинах не располагает подтверждением, что пропавшая россиянка Юлия Чумак найдена, сообщила в понедельник в соцсетях российская дипмиссия. Об исчезновении девушки 2000 года рождения 9 мая сообщила в посольство РФ на Филиппинах ее мать. По словам женщины, дочь прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний", с тех пор она не выходила на связь с родственниками. Накануне вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил РИА Новости, что Чумак "найдена - она жива и здорова". "Подтвердить информацию об обнаружении Ю.А. Чумак на территории Филиппин на данный момент не представляется возможным", - сообщило российское посольство в Маниле. По его данным, после поступления обращения от матери Юлии Чумак о пропаже ее дочери 9 мая посольство направило запросы в местные компетентные органы, включая Филиппинскую национальную полицию (ФНП), Национальное бюро расследований и Бюро иммиграции. "Посол лично связался с руководителем ФНП по указанному консульскому вопросу. Ожидаем от партнеров официальный ответ", - отметило посольство РФ. "Посольство на постоянной основе оказывает помощь российским гражданам, попавшим в беду на территории Филиппин, что является одним из приоритетных направлений деятельности РЗУ (российское загранучреждение)", - подчеркнуло посольство России на Филиппинах.
https://ria.ru/20230514/rossiyanka-1871664477.html
https://ria.ru/20230428/rossiyanin-1868490276.html
россия
филиппины
манила
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870964457_0:43:568:469_1920x0_80_0_0_cdc26c9dd17ffd99bdc0b7d047ef4a5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, филиппины, манила, иван мельников
В мире, Россия, Филиппины, Манила, Иван Мельников
Посольство на Филиппинах не подтвердило, что пропавшая россиянка найдена
Посольство на Филиппинах не может подтвердить, что пропавшая россиянка Чумак найдена
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Посольство России на Филиппинах не располагает подтверждением, что пропавшая россиянка Юлия Чумак найдена, сообщила в понедельник в соцсетях российская дипмиссия.
Об исчезновении девушки 2000 года рождения 9 мая сообщила в посольство РФ на Филиппинах ее мать. По словам женщины, дочь прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний", с тех пор она не выходила на связь с родственниками.
На Филиппинах нашли пропавшую россиянку
Накануне вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников
заявил РИА Новости, что Чумак "найдена - она жива и здорова".
"Подтвердить информацию об обнаружении Ю.А. Чумак на территории Филиппин на данный момент не представляется возможным", - сообщило российское посольство в Маниле
.
По его данным, после поступления обращения от матери Юлии Чумак о пропаже ее дочери 9 мая посольство направило запросы в местные компетентные органы, включая Филиппинскую национальную полицию (ФНП), Национальное бюро расследований и Бюро иммиграции.
"Посол лично связался с руководителем ФНП по указанному консульскому вопросу. Ожидаем от партнеров официальный ответ", - отметило посольство РФ.
"Посольство на постоянной основе оказывает помощь российским гражданам, попавшим в беду на территории Филиппин, что является одним из приоритетных направлений деятельности РЗУ (российское загранучреждение)", - подчеркнуло посольство России на Филиппинах.
Пропавшего в Непале россиянина нашли живым