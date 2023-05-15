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Посольство на Филиппинах не подтвердило, что пропавшая россиянка найдена - РИА Новости, 15.05.2023
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15:08 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/filippiny-1871897906.html
Посольство на Филиппинах не подтвердило, что пропавшая россиянка найдена
Посольство на Филиппинах не подтвердило, что пропавшая россиянка найдена - РИА Новости, 15.05.2023
Посольство на Филиппинах не подтвердило, что пропавшая россиянка найдена
Посольство России на Филиппинах не располагает подтверждением, что пропавшая россиянка Юлия Чумак найдена, сообщила в понедельник в соцсетях российская... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:08
2023-05-15T15:08
в мире
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филиппины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Посольство России на Филиппинах не располагает подтверждением, что пропавшая россиянка Юлия Чумак найдена, сообщила в понедельник в соцсетях российская дипмиссия. Об исчезновении девушки 2000 года рождения 9 мая сообщила в посольство РФ на Филиппинах ее мать. По словам женщины, дочь прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний", с тех пор она не выходила на связь с родственниками. Накануне вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил РИА Новости, что Чумак "найдена - она жива и здорова". "Подтвердить информацию об обнаружении Ю.А. Чумак на территории Филиппин на данный момент не представляется возможным", - сообщило российское посольство в Маниле. По его данным, после поступления обращения от матери Юлии Чумак о пропаже ее дочери 9 мая посольство направило запросы в местные компетентные органы, включая Филиппинскую национальную полицию (ФНП), Национальное бюро расследований и Бюро иммиграции. "Посол лично связался с руководителем ФНП по указанному консульскому вопросу. Ожидаем от партнеров официальный ответ", - отметило посольство РФ. "Посольство на постоянной основе оказывает помощь российским гражданам, попавшим в беду на территории Филиппин, что является одним из приоритетных направлений деятельности РЗУ (российское загранучреждение)", - подчеркнуло посольство России на Филиппинах.
https://ria.ru/20230514/rossiyanka-1871664477.html
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в мире, россия, филиппины, манила, иван мельников
В мире, Россия, Филиппины, Манила, Иван Мельников
Посольство на Филиппинах не подтвердило, что пропавшая россиянка найдена

Посольство на Филиппинах не может подтвердить, что пропавшая россиянка Чумак найдена

© Фото со страницы Юлии Чумак в соцсетиЮлия Чумак
Юлия Чумак
© Фото со страницы Юлии Чумак в соцсети
Юлия Чумак. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Посольство России на Филиппинах не располагает подтверждением, что пропавшая россиянка Юлия Чумак найдена, сообщила в понедельник в соцсетях российская дипмиссия.
Об исчезновении девушки 2000 года рождения 9 мая сообщила в посольство РФ на Филиппинах ее мать. По словам женщины, дочь прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний", с тех пор она не выходила на связь с родственниками.
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Накануне вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил РИА Новости, что Чумак "найдена - она жива и здорова".
"Подтвердить информацию об обнаружении Ю.А. Чумак на территории Филиппин на данный момент не представляется возможным", - сообщило российское посольство в Маниле.
По его данным, после поступления обращения от матери Юлии Чумак о пропаже ее дочери 9 мая посольство направило запросы в местные компетентные органы, включая Филиппинскую национальную полицию (ФНП), Национальное бюро расследований и Бюро иммиграции.
"Посол лично связался с руководителем ФНП по указанному консульскому вопросу. Ожидаем от партнеров официальный ответ", - отметило посольство РФ.
"Посольство на постоянной основе оказывает помощь российским гражданам, попавшим в беду на территории Филиппин, что является одним из приоритетных направлений деятельности РЗУ (российское загранучреждение)", - подчеркнуло посольство России на Филиппинах.
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