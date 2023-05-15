https://ria.ru/20230515/festival-1872177697.html
"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы
"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы - РИА Новости, 16.05.2023
"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы
"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы, гостей ждут мастер-классы, экскурсии и викторина, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-15T09:47
2023-05-15T09:47
2023-05-16T15:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832120194_0:0:1610:907_1920x0_80_0_0_f879eb47f8b4bd74ddc9b6b506ebdc77.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы, гостей ждут мастер-классы, экскурсии и викторина, сообщается в Telegram-канале Мосприроды. "Мосприрода подготовила "Пчелиный фестиваль" в честь трудолюбивых насекомых, который пройдёт на экологических площадках 20 и 21 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что гости смогут принять участие в мастер-классах, где сплетут "полосатый браслет" из атласных лент и создадут медоносные цветы из природных материалов. Кроме того, можно будет принять участие в познавательной викторине или посетить тематическую экскурсию о жизни пчел.
https://ria.ru/20230404/pchely-1862967656.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832120194_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_759b2bdfd252f9394e798f0e329a6d8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы, гостей ждут мастер-классы, экскурсии и викторина, сообщается в Telegram-канале Мосприроды.
"Мосприрода
подготовила "Пчелиный фестиваль" в честь трудолюбивых насекомых, который пройдёт на экологических площадках 20 и 21 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гости смогут принять участие в мастер-классах, где сплетут "полосатый браслет" из атласных лент и создадут медоносные цветы из природных материалов. Кроме того, можно будет принять участие в познавательной викторине или посетить тематическую экскурсию о жизни пчел.
Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет