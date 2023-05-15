https://ria.ru/20230515/festival-1872177697.html

"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы

"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы - РИА Новости, 16.05.2023

"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы

"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы, гостей ждут мастер-классы, экскурсии и викторина, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-15T09:47

2023-05-15T09:47

2023-05-16T15:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832120194_0:0:1610:907_1920x0_80_0_0_f879eb47f8b4bd74ddc9b6b506ebdc77.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы, гостей ждут мастер-классы, экскурсии и викторина, сообщается в Telegram-канале Мосприроды. "Мосприрода подготовила "Пчелиный фестиваль" в честь трудолюбивых насекомых, который пройдёт на экологических площадках 20 и 21 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что гости смогут принять участие в мастер-классах, где сплетут "полосатый браслет" из атласных лент и создадут медоносные цветы из природных материалов. Кроме того, можно будет принять участие в познавательной викторине или посетить тематическую экскурсию о жизни пчел.

https://ria.ru/20230404/pchely-1862967656.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва