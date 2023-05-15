Рейтинг@Mail.ru
"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:47 15.05.2023 (обновлено: 15:33 16.05.2023)
https://ria.ru/20230515/festival-1872177697.html
"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы
"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы - РИА Новости, 16.05.2023
"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы
"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы, гостей ждут мастер-классы, экскурсии и викторина, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-15T09:47
2023-05-16T15:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832120194_0:0:1610:907_1920x0_80_0_0_f879eb47f8b4bd74ddc9b6b506ebdc77.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы, гостей ждут мастер-классы, экскурсии и викторина, сообщается в Telegram-канале Мосприроды. "Мосприрода подготовила "Пчелиный фестиваль" в честь трудолюбивых насекомых, который пройдёт на экологических площадках 20 и 21 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что гости смогут принять участие в мастер-классах, где сплетут "полосатый браслет" из атласных лент и создадут медоносные цветы из природных материалов. Кроме того, можно будет принять участие в познавательной викторине или посетить тематическую экскурсию о жизни пчел.
https://ria.ru/20230404/pchely-1862967656.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832120194_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_759b2bdfd252f9394e798f0e329a6d8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мосприрода, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва

"Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПчела
Пчела - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Пчела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Пчелиный фестиваль" пройдет 20 и 21 мая на экологических площадках Москвы, гостей ждут мастер-классы, экскурсии и викторина, сообщается в Telegram-канале Мосприроды.
"Мосприрода подготовила "Пчелиный фестиваль" в честь трудолюбивых насекомых, который пройдёт на экологических площадках 20 и 21 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гости смогут принять участие в мастер-классах, где сплетут "полосатый браслет" из атласных лент и создадут медоносные цветы из природных материалов. Кроме того, можно будет принять участие в познавательной викторине или посетить тематическую экскурсию о жизни пчел.
Пчелы на природных территориях Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Перезимовавшие на природных территориях Москвы пчелы совершили первый облет
4 апреля, 16:40
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала