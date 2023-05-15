https://ria.ru/20230515/festival-1871825919.html

В Липецкой области в мае пройдет туристический фестиваль "Сиреневый рай"

В Липецкой области в мае пройдет туристический фестиваль "Сиреневый рай" - РИА Новости, 15.05.2023

В Липецкой области в мае пройдет туристический фестиваль "Сиреневый рай"

В Мещерской лесостепной опытно-селекционной станции у деревни Барсуково Становлянского района Липецкой области 20 мая пройдет туристический событийный фестиваль РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:15

2023-05-15T13:15

2023-05-15T13:56

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

новости - туризм

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ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. В Мещерской лесостепной опытно-селекционной станции у деревни Барсуково Становлянского района Липецкой области 20 мая пройдет туристический событийный фестиваль "Сиреневый рай", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, фестиваль начнется в 11.00. Весь день по дендропарку будут проводить экскурсии. Впервые в рамках празднования пройдут мастер-классы по йоге, арт-терапии, росписи на одежде, а для любителей острых ощущений – по гвоздестоянию. Также можно будет освоить технику живописи, бисероплетения, каллиграфии, научиться делать тряпичные куклы и плести корзины.Артамонов отметил, что для детей будет организована специальная зона с театрализованными представлениями и аниматорами. Любители творческого отдыха смогут услышать стихи современных поэтов, космическую музыку ханга и скрипку. На сцене выступят творческие коллективы. Гастрономические ряды предложат свежие фермерские продукты, а сувенирные лавки – авторские изделия. Садоводов ждут на ярмарке саженцев декоративных растений и сортовой сирени. Опытные специалисты дадут полезные советы по уходу.Губернатор подчеркнул, что дендропарк "Мещерка" находится на месте старинного парка, заложенного профессором Дмитрием Арцыбашевым в начале XX века. Уже сто лет питомник остается уникальной кладовой ценных видов деревьев и кустарников – здесь хранится генофонд элитных декоративных культур. Заповедник, который сохранил все наработки поколений своих сотрудников, насчитывает более двух тысяч видов, форм, сортов и разновидностей деревьев и кустарников дендрофлоры. Голубые ели, растущие на Красной площади в Москве, тоже были выращены в Становлянском районе. А всего на площади 542 гектара в Мещерке собрано 1186 видов, 129 форм, 202 сорта, 163 разновидности и 118 гибридов деревьев и кустарников из Европы, Азии и Северной Америки. Одних сортов сирени здесь выращивают около ста."Дендрологический парк – это уникальный уголок природы и истории. Каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230510/festival-1870743272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, новости - туризм