Евросоюз впервые назначил спецпредставителя по странам Персидского залива
ЕС назначил экс-главу МИД Италии ди Майо спецпредставителем по странам Персидского залива
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Совет Евросоюза в понедельник назначил экс-министра иностранных дел Италии Луиджи ди Майо специальным представителем по региону Персидского залива, говорится в пресс-релизе Совета.
"В задачу спецпредставителя ЕС входит развитие более сильного, всеобъемлющего и стратегического партнерства со странами в регионе Персидского залива через содействие Верховному представителю в реализации внешней политики ЕС и аспектов в политике безопасности в соответствии с совместным заявлением о стратегическом партнерстве со странами Персидского залива от 18 мая 2022 года и выводами Совета ЕС от 20 июня 2022 года", - говорится в пресс-релизе.
Ди Майо приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июня. Его мандат изначально установлен на 21 месяц.
Ранее главы МИД Евросоюза заявили о стремлении ускорить подготовку соглашения о свободной торговле с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). ЕС также рассчитывает, что арабские страны Персидского залива в будущем могут стать надежными поставщиками возобновляемой энергии в ЕС.
В ССАГПЗ входят шесть арабских стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.