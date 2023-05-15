https://ria.ru/20230515/evrosoyuz-1871947156.html

Евросоюз впервые назначил спецпредставителя по странам Персидского залива

Евросоюз впервые назначил спецпредставителя по странам Персидского залива - РИА Новости, 15.05.2023

Евросоюз впервые назначил спецпредставителя по странам Персидского залива

Совет Евросоюза в понедельник назначил экс-министра иностранных дел Италии Луиджи ди Майо специальным представителем по региону Персидского залива, говорится в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:20

2023-05-15T17:20

2023-05-15T17:20

в мире

персидский залив

евросоюз

луиджи ди майо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Совет Евросоюза в понедельник назначил экс-министра иностранных дел Италии Луиджи ди Майо специальным представителем по региону Персидского залива, говорится в пресс-релизе Совета. "В задачу спецпредставителя ЕС входит развитие более сильного, всеобъемлющего и стратегического партнерства со странами в регионе Персидского залива через содействие Верховному представителю в реализации внешней политики ЕС и аспектов в политике безопасности в соответствии с совместным заявлением о стратегическом партнерстве со странами Персидского залива от 18 мая 2022 года и выводами Совета ЕС от 20 июня 2022 года", - говорится в пресс-релизе. Ди Майо приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июня. Его мандат изначально установлен на 21 месяц. Ранее главы МИД Евросоюза заявили о стремлении ускорить подготовку соглашения о свободной торговле с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). ЕС также рассчитывает, что арабские страны Персидского залива в будущем могут стать надежными поставщиками возобновляемой энергии в ЕС. В ССАГПЗ входят шесть арабских стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20230512/ssha-1871417488.html

https://ria.ru/20230509/yemen-1870537642.html

персидский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, персидский залив, евросоюз, луиджи ди майо