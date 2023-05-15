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Евросоюз впервые назначил спецпредставителя по странам Персидского залива - РИА Новости, 15.05.2023
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17:20 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/evrosoyuz-1871947156.html
Евросоюз впервые назначил спецпредставителя по странам Персидского залива
Евросоюз впервые назначил спецпредставителя по странам Персидского залива - РИА Новости, 15.05.2023
Евросоюз впервые назначил спецпредставителя по странам Персидского залива
Совет Евросоюза в понедельник назначил экс-министра иностранных дел Италии Луиджи ди Майо специальным представителем по региону Персидского залива, говорится в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:20
2023-05-15T17:20
в мире
персидский залив
евросоюз
луиджи ди майо
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Совет Евросоюза в понедельник назначил экс-министра иностранных дел Италии Луиджи ди Майо специальным представителем по региону Персидского залива, говорится в пресс-релизе Совета. "В задачу спецпредставителя ЕС входит развитие более сильного, всеобъемлющего и стратегического партнерства со странами в регионе Персидского залива через содействие Верховному представителю в реализации внешней политики ЕС и аспектов в политике безопасности в соответствии с совместным заявлением о стратегическом партнерстве со странами Персидского залива от 18 мая 2022 года и выводами Совета ЕС от 20 июня 2022 года", - говорится в пресс-релизе. Ди Майо приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июня. Его мандат изначально установлен на 21 месяц. Ранее главы МИД Евросоюза заявили о стремлении ускорить подготовку соглашения о свободной торговле с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). ЕС также рассчитывает, что арабские страны Персидского залива в будущем могут стать надежными поставщиками возобновляемой энергии в ЕС. В ССАГПЗ входят шесть арабских стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20230512/ssha-1871417488.html
https://ria.ru/20230509/yemen-1870537642.html
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в мире, персидский залив, евросоюз, луиджи ди майо
В мире, Персидский залив, Евросоюз, Луиджи Ди Майо
Евросоюз впервые назначил спецпредставителя по странам Персидского залива

ЕС назначил экс-главу МИД Италии ди Майо спецпредставителем по странам Персидского залива

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Совет Евросоюза в понедельник назначил экс-министра иностранных дел Италии Луиджи ди Майо специальным представителем по региону Персидского залива, говорится в пресс-релизе Совета.
"В задачу спецпредставителя ЕС входит развитие более сильного, всеобъемлющего и стратегического партнерства со странами в регионе Персидского залива через содействие Верховному представителю в реализации внешней политики ЕС и аспектов в политике безопасности в соответствии с совместным заявлением о стратегическом партнерстве со странами Персидского залива от 18 мая 2022 года и выводами Совета ЕС от 20 июня 2022 года", - говорится в пресс-релизе.
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Ди Майо приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июня. Его мандат изначально установлен на 21 месяц.
Ранее главы МИД Евросоюза заявили о стремлении ускорить подготовку соглашения о свободной торговле с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). ЕС также рассчитывает, что арабские страны Персидского залива в будущем могут стать надежными поставщиками возобновляемой энергии в ЕС.
В ССАГПЗ входят шесть арабских стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
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В миреПерсидский заливЕвросоюзЛуиджи Ди Майо
 
 
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