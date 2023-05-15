https://ria.ru/20230515/druzhba-1872021974.html

МИД посоветовал Западу смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина

МИД посоветовал Западу смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина - РИА Новости, 15.05.2023

МИД посоветовал Западу смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "зависимости" России от Китая - это попытка любыми путями рассорить старых друзей, однако ему и другим лидерам... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T22:17

2023-05-15T22:17

2023-05-15T22:29

москва

пекин

россия

китай

эммануэль макрон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

александр грушко

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "зависимости" России от Китая - это попытка любыми путями рассорить старых друзей, однако ему и другим лидерам Запада придется смириться с реальностью крепких отношений Москвы и Пекина, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников."Не могут они отказаться и от попыток любыми путями рассорить старых друзей, настраивать одни страны против других, "выкручивать руки" государствам глобального Юга и Востока, чтобы они забывали о собственных национальных интересах в угоду геополитическим амбициям бывших "хозяев мира". Именно в таком контексте мы и воспринимаем слова французского президента об отношениях России с КНР", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД.Как отметил дипломат, "поступательно укрепляющиеся дружеские, проверенные временем, самодостаточные и неконъюнктурные отношения стратегического партнерства между нашими странами не дают покоя Парижу".Происходящее становление по-настоящему многосторонней системы международных отношений с целым рядом самостоятельных, независимых центров, в числе которых Россия и Китай, пугает западные страны, заявил Грушко."Этот формирующийся новый миропорядок означает конец многовековому доминированию стран "золотого миллиарда". Отсюда попытки всеми силами если не остановить, то сдержать этот процесс, и тут все средства хороши. Однако в складывающейся картине мира Эммануэлю Макрону, как и другим лидерам Запада, придется смириться с реальностью крепких, равноправных и взаимоуважительных отношений между Москвой и Пекином. Фактором, чье значение и влияние на международные отношения будет только усиливаться", - подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20230515/ukraina-1872022554.html

https://ria.ru/20230508/ssha-1870390549.html

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москва, пекин, россия, китай, эммануэль макрон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, александр грушко