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МИД посоветовал Западу смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина - РИА Новости, 15.05.2023
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22:17 15.05.2023 (обновлено: 22:29 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/druzhba-1872021974.html
МИД посоветовал Западу смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина
МИД посоветовал Западу смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина - РИА Новости, 15.05.2023
МИД посоветовал Западу смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "зависимости" России от Китая - это попытка любыми путями рассорить старых друзей, однако ему и другим лидерам... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T22:17
2023-05-15T22:29
москва
пекин
россия
китай
эммануэль макрон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
александр грушко
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "зависимости" России от Китая - это попытка любыми путями рассорить старых друзей, однако ему и другим лидерам Запада придется смириться с реальностью крепких отношений Москвы и Пекина, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников."Не могут они отказаться и от попыток любыми путями рассорить старых друзей, настраивать одни страны против других, "выкручивать руки" государствам глобального Юга и Востока, чтобы они забывали о собственных национальных интересах в угоду геополитическим амбициям бывших "хозяев мира". Именно в таком контексте мы и воспринимаем слова французского президента об отношениях России с КНР", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД.Как отметил дипломат, "поступательно укрепляющиеся дружеские, проверенные временем, самодостаточные и неконъюнктурные отношения стратегического партнерства между нашими странами не дают покоя Парижу".Происходящее становление по-настоящему многосторонней системы международных отношений с целым рядом самостоятельных, независимых центров, в числе которых Россия и Китай, пугает западные страны, заявил Грушко."Этот формирующийся новый миропорядок означает конец многовековому доминированию стран "золотого миллиарда". Отсюда попытки всеми силами если не остановить, то сдержать этот процесс, и тут все средства хороши. Однако в складывающейся картине мира Эммануэлю Макрону, как и другим лидерам Запада, придется смириться с реальностью крепких, равноправных и взаимоуважительных отношений между Москвой и Пекином. Фактором, чье значение и влияние на международные отношения будет только усиливаться", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20230515/ukraina-1872022554.html
https://ria.ru/20230508/ssha-1870390549.html
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москва, пекин, россия, китай, эммануэль макрон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, александр грушко
Москва, Пекин, Россия, Китай, Эммануэль Макрон, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Александр Грушко
МИД посоветовал Западу смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина

МИД: Макрону и лидерам Запада придется смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "зависимости" России от Китая - это попытка любыми путями рассорить старых друзей, однако ему и другим лидерам Запада придется смириться с реальностью крепких отношений Москвы и Пекина, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников.
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"Не могут они отказаться и от попыток любыми путями рассорить старых друзей, настраивать одни страны против других, "выкручивать руки" государствам глобального Юга и Востока, чтобы они забывали о собственных национальных интересах в угоду геополитическим амбициям бывших "хозяев мира". Именно в таком контексте мы и воспринимаем слова французского президента об отношениях России с КНР", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД.
Как отметил дипломат, "поступательно укрепляющиеся дружеские, проверенные временем, самодостаточные и неконъюнктурные отношения стратегического партнерства между нашими странами не дают покоя Парижу".
Происходящее становление по-настоящему многосторонней системы международных отношений с целым рядом самостоятельных, независимых центров, в числе которых Россия и Китай, пугает западные страны, заявил Грушко.
"Этот формирующийся новый миропорядок означает конец многовековому доминированию стран "золотого миллиарда". Отсюда попытки всеми силами если не остановить, то сдержать этот процесс, и тут все средства хороши. Однако в складывающейся картине мира Эммануэлю Макрону, как и другим лидерам Запада, придется смириться с реальностью крепких, равноправных и взаимоуважительных отношений между Москвой и Пекином. Фактором, чье значение и влияние на международные отношения будет только усиливаться", - подчеркнул замминистра.
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МоскваПекинРоссияКитайЭммануэль МакронМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреАлександр Грушко
 
 
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