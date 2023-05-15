https://ria.ru/20230515/donory-1871825042.html

Подмосковные доноры теперь могут записаться на сдачу тромбоцитов онлайн

Подмосковные доноры теперь могут записаться на сдачу тромбоцитов онлайн - РИА Новости, 15.05.2023

Подмосковные доноры теперь могут записаться на сдачу тромбоцитов онлайн

Московский областной центр крови открыл возможность записи на сдачу тромбоцитов в формате онлайн, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:13

2023-05-15T13:13

2023-05-15T13:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

донорство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570070542_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_b7af38b1a7295be3f0ef7e309c6e3bc5.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Московский областной центр крови открыл возможность записи на сдачу тромбоцитов в формате онлайн, сообщила пресс-служба регионального Минздрава."Мы стремимся развивать электронные сервисы в работе нашего Центра, чтобы процедура сдачи крови – от записи до донации – была максимально комфортной для доноров. Сейчас записаться онлайн можно только в головное учреждение на улице Металлургов, но после успешной реализации такая услуга будет доступна и в других подразделениях Центра крови", - сообщили в пресс-службе Минздрава.Оформить запись можно на сайте Центра крови. Для записи необходимо зарегистрироваться, после чего в личном кабинете выбрать удобное время посещения. В случае уведомления системы о невозможности записи это означет, что компонентов группы крови достаточно и необходимо попробовать записаться позднее.

https://ria.ru/20230510/dubna-1870738980.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), донорство