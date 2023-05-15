https://ria.ru/20230515/donory-1871825042.html
Подмосковные доноры теперь могут записаться на сдачу тромбоцитов онлайн
Подмосковные доноры теперь могут записаться на сдачу тромбоцитов онлайн - РИА Новости, 15.05.2023
Подмосковные доноры теперь могут записаться на сдачу тромбоцитов онлайн
Московский областной центр крови открыл возможность записи на сдачу тромбоцитов в формате онлайн, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:13
2023-05-15T13:13
2023-05-15T13:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
донорство
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Московский областной центр крови открыл возможность записи на сдачу тромбоцитов в формате онлайн, сообщила пресс-служба регионального Минздрава."Мы стремимся развивать электронные сервисы в работе нашего Центра, чтобы процедура сдачи крови – от записи до донации – была максимально комфортной для доноров. Сейчас записаться онлайн можно только в головное учреждение на улице Металлургов, но после успешной реализации такая услуга будет доступна и в других подразделениях Центра крови", - сообщили в пресс-службе Минздрава.Оформить запись можно на сайте Центра крови. Для записи необходимо зарегистрироваться, после чего в личном кабинете выбрать удобное время посещения. В случае уведомления системы о невозможности записи это означет, что компонентов группы крови достаточно и необходимо попробовать записаться позднее.
https://ria.ru/20230510/dubna-1870738980.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), донорство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Донорство