Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 11 натовских снарядов по Донецку
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07:50 (совпадает с мск - ред.)- населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 08:05 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.