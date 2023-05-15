В ДНР из-за украинского обстрела оказались обесточены две шахты
Минугля: две шахты в ДНР обесточены из-за обстрела ВСУ, в них находились 86 человек
© AP Photo / Vadim Ghirda Шахтеры на шахте имени А.Ф.Засядько
© AP Photo / Vadim Ghirda
Шахтеры на шахте имени А.Ф.Засядько . Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Два угледобывающих предприятия в ДНР, в том числе шахта имени Засядько обесточены из-за обстрела, на них находились 86 человек, начаты работы по эвакуации, пострадавших нет, сообщает Минугля и энергетики региона в Telegram-канале.
«
"Обесточены два угледобывающих предприятия: шахта имени А.Ф. Засядько, шахта имени М. Горького ГУП ДНР "ГУРШ". По предварительной информации в горных выработках в этот момент находилось 86 человек", - говорится в сообщении министерства.
По его данным, 84 горняка были на шахте имени Засядько и двое - на шахте имени Горького. Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники были оповещены о произошедшем, начаты работы по эвакуации шахтеров. Пострадавших нет.
Как отметили в ведомстве, специалисты энергопредприятий уже проводят аварийные работы. В ближайшее время, после проведения необходимых переподключений, энергоснабжение потребителей будет восстановлено.