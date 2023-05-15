https://ria.ru/20230515/dnr-1871924829.html

В ДНР из-за украинского обстрела оказались обесточены две шахты

В ДНР из-за украинского обстрела оказались обесточены две шахты - РИА Новости, 15.05.2023

В ДНР из-за украинского обстрела оказались обесточены две шахты

Два угледобывающих предприятия в ДНР, в том числе шахта имени Засядько обесточены из-за обстрела, на них находились 86 человек, начаты работы по эвакуации,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:18

2023-05-15T16:18

2023-05-15T16:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Два угледобывающих предприятия в ДНР, в том числе шахта имени Засядько обесточены из-за обстрела, на них находились 86 человек, начаты работы по эвакуации, пострадавших нет, сообщает Минугля и энергетики региона в Telegram-канале.По его данным, 84 горняка были на шахте имени Засядько и двое - на шахте имени Горького. Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники были оповещены о произошедшем, начаты работы по эвакуации шахтеров. Пострадавших нет.Как отметили в ведомстве, специалисты энергопредприятий уже проводят аварийные работы. В ближайшее время, после проведения необходимых переподключений, энергоснабжение потребителей будет восстановлено.

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика