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В ДНР из-за украинского обстрела оказались обесточены две шахты - РИА Новости, 15.05.2023
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16:18 15.05.2023 (обновлено: 16:26 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/dnr-1871924829.html
В ДНР из-за украинского обстрела оказались обесточены две шахты
В ДНР из-за украинского обстрела оказались обесточены две шахты - РИА Новости, 15.05.2023
В ДНР из-за украинского обстрела оказались обесточены две шахты
Два угледобывающих предприятия в ДНР, в том числе шахта имени Засядько обесточены из-за обстрела, на них находились 86 человек, начаты работы по эвакуации,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:18
2023-05-15T16:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Два угледобывающих предприятия в ДНР, в том числе шахта имени Засядько обесточены из-за обстрела, на них находились 86 человек, начаты работы по эвакуации, пострадавших нет, сообщает Минугля и энергетики региона в Telegram-канале.По его данным, 84 горняка были на шахте имени Засядько и двое - на шахте имени Горького. Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники были оповещены о произошедшем, начаты работы по эвакуации шахтеров. Пострадавших нет.Как отметили в ведомстве, специалисты энергопредприятий уже проводят аварийные работы. В ближайшее время, после проведения необходимых переподключений, энергоснабжение потребителей будет восстановлено.
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происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика
В ДНР из-за украинского обстрела оказались обесточены две шахты

Минугля: две шахты в ДНР обесточены из-за обстрела ВСУ, в них находились 86 человек

© AP Photo / Vadim Ghirda Шахтеры на шахте имени А.Ф.Засядько
Шахтеры на шахте имени А.Ф.Засядько - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Шахтеры на шахте имени А.Ф.Засядько . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Два угледобывающих предприятия в ДНР, в том числе шахта имени Засядько обесточены из-за обстрела, на них находились 86 человек, начаты работы по эвакуации, пострадавших нет, сообщает Минугля и энергетики региона в Telegram-канале.
«

"Обесточены два угледобывающих предприятия: шахта имени А.Ф. Засядько, шахта имени М. Горького ГУП ДНР "ГУРШ". По предварительной информации в горных выработках в этот момент находилось 86 человек", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, 84 горняка были на шахте имени Засядько и двое - на шахте имени Горького. Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники были оповещены о произошедшем, начаты работы по эвакуации шахтеров. Пострадавших нет.
Как отметили в ведомстве, специалисты энергопредприятий уже проводят аварийные работы. В ближайшее время, после проведения необходимых переподключений, энергоснабжение потребителей будет восстановлено.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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