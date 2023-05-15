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В ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" диверсантов - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/diversanty-1871794872.html
В ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" диверсантов
В ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" диверсантов - РИА Новости, 15.05.2023
В ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" диверсантов
Спецслужбы ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" украинских диверсионно-разведывательных групп, потенциальная агентура "взята на карандаш", заявил РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:08
2023-05-15T12:08
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спецслужбы ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" украинских диверсионно-разведывательных групп, потенциальная агентура "взята на карандаш", заявил в понедельник врио главы республики Денис Пушилин. "Я вам скажу, что ФСБ работает в этом направлении, у нас был достаточно большой период, когда мы могли подготовиться, и агентура, которая могла считаться спящей и прочее, у нас они, скажем так, "на карандаше". Нельзя сказать, что мы на 100% застрахованы от того, чтобы ДРГ не могли реализовать какие-то свои акции, но я с уверенностью смотрю на ту работу, которая проводится нашими спецслужбами", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". При этом, отметил он, украинские ДРГ действительно активизировались в последнее время. "Стараются задействовать все инструменты, чтобы ситуацию переломить, но не получится", - подчеркнул врио главы республики.
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" диверсантов

Пушилин заявил, что в ДНР взяли на карандаш потенциальную украинскую агентуру

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спецслужбы ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" украинских диверсионно-разведывательных групп, потенциальная агентура "взята на карандаш", заявил в понедельник врио главы республики Денис Пушилин.
"Я вам скажу, что ФСБ работает в этом направлении, у нас был достаточно большой период, когда мы могли подготовиться, и агентура, которая могла считаться спящей и прочее, у нас они, скажем так, "на карандаше". Нельзя сказать, что мы на 100% застрахованы от того, чтобы ДРГ не могли реализовать какие-то свои акции, но я с уверенностью смотрю на ту работу, которая проводится нашими спецслужбами", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
При этом, отметил он, украинские ДРГ действительно активизировались в последнее время. "Стараются задействовать все инструменты, чтобы ситуацию переломить, но не получится", - подчеркнул врио главы республики.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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