https://ria.ru/20230515/diversanty-1871794872.html

В ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" диверсантов

В ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" диверсантов - РИА Новости, 15.05.2023

В ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" диверсантов

Спецслужбы ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" украинских диверсионно-разведывательных групп, потенциальная агентура "взята на карандаш", заявил РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:08

2023-05-15T12:08

2023-05-15T12:08

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спецслужбы ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" украинских диверсионно-разведывательных групп, потенциальная агентура "взята на карандаш", заявил в понедельник врио главы республики Денис Пушилин. "Я вам скажу, что ФСБ работает в этом направлении, у нас был достаточно большой период, когда мы могли подготовиться, и агентура, которая могла считаться спящей и прочее, у нас они, скажем так, "на карандаше". Нельзя сказать, что мы на 100% застрахованы от того, чтобы ДРГ не могли реализовать какие-то свои акции, но я с уверенностью смотрю на ту работу, которая проводится нашими спецслужбами", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". При этом, отметил он, украинские ДРГ действительно активизировались в последнее время. "Стараются задействовать все инструменты, чтобы ситуацию переломить, но не получится", - подчеркнул врио главы республики.

https://ria.ru/20230317/kriminal-1858369763.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр