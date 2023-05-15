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Кузбасс готов принять в этом году 60 тысяч гостей фестиваля "Динотерра" - РИА Новости, 15.05.2023
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10:44 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/dinoterra-1871767647.html
Кузбасс готов принять в этом году 60 тысяч гостей фестиваля "Динотерра"
Кузбасс готов принять в этом году 60 тысяч гостей фестиваля "Динотерра" - РИА Новости, 15.05.2023
Кузбасс готов принять в этом году 60 тысяч гостей фестиваля "Динотерра"
Кузбасс готов принять в этом году 60 тысяч гостей международного фестиваля "Динотерра", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:44
2023-05-15T10:44
кемерово
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 15 мая – РИА Новости. Кузбасс готов принять в этом году 60 тысяч гостей международного фестиваля "Динотерра", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам оргкомитета мероприятия. Уточняется, что в этом году фестиваль в международном формате состоится во второй раз. Оно проводится в деревне Шестаково Чебулинского муниципального округа, где были найден скелет гигантского ящера-попугая пситтакозавра сибирского. В этом году фестиваль пройдет 23-25 июня. "Новый формат традиционного фестиваля значительно повысил интерес к нему и жителей региона, и наших гостей. Объединив науку, творчество и новейшие технологии, мы сумели в прошлом году привлечь к этому мероприятию не 3-5 тысяч гостей, как было раньше, а 32 тысячи человек. При этом о нашем фестивале узнали далеко за пределами Кузбасса. В этом году ожидаем не менее 60 тысяч гостей", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Правительство РФ в 2023 году определило международный фестиваль "Динотерра" одним из победителей конкурсного отбора событийных мероприятий на право получить федеральную поддержку. Из бюджета страны на его софинансирование выделено 20,37 миллиона рублей. Отмечается, что по поручению Сергея Цивилева подготовлено не только само мероприятие, но и сопутствующая инфраструктура: организация медицинского сопровождения гостей, подготовка мест подачи воды и санитарных зон, обеспечение безопасности. Для посетителей фестиваля формируются кемпинговые площадки, парковочные зоны и фудкорты. В рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в этом году в деревне Шестаково появились первые места размещения – 24 двухместных глэмпинга с подведенными коммуникациями. Организаторы готовят насыщенную культурно-развлекательную программу: разнообразные шоу, масштабные квизы и утренние зарядки, показ фильмов под открытым небом и мультимедийных высокотехнологичных спектаклей, ярмарку еды и ремесел, а также концерты хедлайнеров, имена которых пока не раскрываются. Акцент будет сделан на научный блок. Для туристов, приехавших в Шестаково, проведут международный симпозиум, мастер-классы известных ученых, организуют работу археодрома, экскурсии к месту раскопок, ночные лекции и многое другое. Гостям фестиваля предложат окунуться в жизнь первобытных людей, принять участие в карнавальном шествии. На одной из площадок будет организована онлайн-студия с прямой трансляцией. Завершить праздник предлагают субботником, который сопроводят диджей-сетами этнической музыки.
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кемерово, сергей цивилев
Кемерово, Сергей Цивилев

Кузбасс готов принять в этом году 60 тысяч гостей фестиваля "Динотерра"

© Фото : пресс-служба администрации правительства КузбассаКузбасс готов принять в этом году 60 тысяч гостей фестиваля "Динотерра"
Кузбасс готов принять в этом году 60 тысяч гостей фестиваля Динотерра - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Кузбасс готов принять в этом году 60 тысяч гостей фестиваля "Динотерра"
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 15 мая – РИА Новости. Кузбасс готов принять в этом году 60 тысяч гостей международного фестиваля "Динотерра", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам оргкомитета мероприятия.
Уточняется, что в этом году фестиваль в международном формате состоится во второй раз. Оно проводится в деревне Шестаково Чебулинского муниципального округа, где были найден скелет гигантского ящера-попугая пситтакозавра сибирского. В этом году фестиваль пройдет 23-25 июня.
"Новый формат традиционного фестиваля значительно повысил интерес к нему и жителей региона, и наших гостей. Объединив науку, творчество и новейшие технологии, мы сумели в прошлом году привлечь к этому мероприятию не 3-5 тысяч гостей, как было раньше, а 32 тысячи человек. При этом о нашем фестивале узнали далеко за пределами Кузбасса. В этом году ожидаем не менее 60 тысяч гостей", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Правительство РФ в 2023 году определило международный фестиваль "Динотерра" одним из победителей конкурсного отбора событийных мероприятий на право получить федеральную поддержку. Из бюджета страны на его софинансирование выделено 20,37 миллиона рублей.
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Отмечается, что по поручению Сергея Цивилева подготовлено не только само мероприятие, но и сопутствующая инфраструктура: организация медицинского сопровождения гостей, подготовка мест подачи воды и санитарных зон, обеспечение безопасности. Для посетителей фестиваля формируются кемпинговые площадки, парковочные зоны и фудкорты. В рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в этом году в деревне Шестаково появились первые места размещения – 24 двухместных глэмпинга с подведенными коммуникациями.
Организаторы готовят насыщенную культурно-развлекательную программу: разнообразные шоу, масштабные квизы и утренние зарядки, показ фильмов под открытым небом и мультимедийных высокотехнологичных спектаклей, ярмарку еды и ремесел, а также концерты хедлайнеров, имена которых пока не раскрываются.
Акцент будет сделан на научный блок. Для туристов, приехавших в Шестаково, проведут международный симпозиум, мастер-классы известных ученых, организуют работу археодрома, экскурсии к месту раскопок, ночные лекции и многое другое.
Гостям фестиваля предложат окунуться в жизнь первобытных людей, принять участие в карнавальном шествии. На одной из площадок будет организована онлайн-студия с прямой трансляцией. Завершить праздник предлагают субботником, который сопроводят диджей-сетами этнической музыки.
 
КемеровоСергей Цивилев
 
 
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