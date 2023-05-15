https://ria.ru/20230515/covid-19-1871792811.html

С 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз в неделю

С 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз в неделю - РИА Новости, 15.05.2023

С 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз в неделю

Правительство России приняло решение с 23 мая публиковать данные по заболеваемости COVID-19 раз в неделю по вторникам, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:03

2023-05-15T12:03

2023-05-15T12:10

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России приняло решение с 23 мая публиковать данные по заболеваемости COVID-19 раз в неделю по вторникам, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Правительством Российской Федерации принято решение, начиная с 23 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 публиковать еженедельно по вторникам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса