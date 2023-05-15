https://ria.ru/20230515/covid-19-1871792811.html
С 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз в неделю
С 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз в неделю - РИА Новости, 15.05.2023
С 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз в неделю
Правительство России приняло решение с 23 мая публиковать данные по заболеваемости COVID-19 раз в неделю по вторникам, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:03
2023-05-15T12:03
2023-05-15T12:10
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России приняло решение с 23 мая публиковать данные по заболеваемости COVID-19 раз в неделю по вторникам, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Правительством Российской Федерации принято решение, начиная с 23 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 публиковать еженедельно по вторникам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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С 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз в неделю
Данные по заболеваемости COVID-19 с 23 мая будут публиковать еженедельно по вторникам