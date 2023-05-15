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С 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз в неделю - РИА Новости, 15.05.2023
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12:03 15.05.2023 (обновлено: 12:10 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/covid-19-1871792811.html
С 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз в неделю
С 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз в неделю - РИА Новости, 15.05.2023
С 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз в неделю
Правительство России приняло решение с 23 мая публиковать данные по заболеваемости COVID-19 раз в неделю по вторникам, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:03
2023-05-15T12:10
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России приняло решение с 23 мая публиковать данные по заболеваемости COVID-19 раз в неделю по вторникам, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Правительством Российской Федерации принято решение, начиная с 23 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 публиковать еженедельно по вторникам", - говорится в сообщении.
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Здоровье - Общество, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
С 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз в неделю

Данные по заболеваемости COVID-19 с 23 мая будут публиковать еженедельно по вторникам

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России приняло решение с 23 мая публиковать данные по заболеваемости COVID-19 раз в неделю по вторникам, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Правительством Российской Федерации принято решение, начиная с 23 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 публиковать еженедельно по вторникам", - говорится в сообщении.
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