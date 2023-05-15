https://ria.ru/20230515/bolgariya-1871953718.html

Замгенпрокурора Болгарии обвинил своего шефа в приватизации ведомства

Замгенпрокурора Болгарии обвинил своего шефа в приватизации ведомства - РИА Новости, 15.05.2023

Замгенпрокурора Болгарии обвинил своего шефа в приватизации ведомства

Заместитель генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов обвинил своего шефа Ивана Гешева в "приватизации" ведомства и призвал Высший судебный совет снять... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:31

2023-05-15T17:31

2023-05-15T17:31

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болгария

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов обвинил своего шефа Ивана Гешева в "приватизации" ведомства и призвал Высший судебный совет снять его с должности, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). На прошлой неделе номинант на пост премьера-министра страны Мария Габриэль заявила, что отставка Гешева будет одной из приоритетных целей ее будущего правительства. Эту позицию поддержали все парламентские партии, хотя и по разным мотивам. В понедельник утром Гешев созвал брифинг, на котором демонстративно разорвал заявление об отставке, и заявил, что останется на посту до истечения мандата в декабре 2026 года. В своем ответном выступлении Сарафов заявил о необходимости "глубокого катарсиса" и удалении "гнили", чтобы прокуратура наконец заработала на благо общества. Он обвинил Гешева в приватизации прокуратуры. "Господин Гешев считает, что прокуратура принадлежит лично ему, но я могу заверить, что у него нет документа на право собственности. Это учреждение принадлежит всем гражданам, и сотрудники прокуратуры не его слуги", - сказал Сарафов, который также возглавляет Национальную следственную службу. По словам Сарафова, он будет добиваться, чтобы Высший судебный совет (ВСС) отстранил Гешева от должности. Сарафов добавил, что опасается покушения на свою жизнь и официально попросил назначить ему охрану в специальной службе при министерстве юстиции. Для снятия Гешева с должности генпрокурора требуется 17 голосов "за" в Высшем судебном совете, состоящем из 25 членов.

https://ria.ru/20230512/bolgariya-1871233778.html

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