https://ria.ru/20230515/blinovskiy-1871997022.html

Суд запретил мужу Блиновской пользоваться связью и интернетом

Суд запретил мужу Блиновской пользоваться связью и интернетом - РИА Новости, 15.05.2023

Суд запретил мужу Блиновской пользоваться связью и интернетом

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужу блогера Елены Блиновской Алексею по РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:30

2023-05-15T19:30

2023-05-15T19:35

россия

москва

смоленская область

белоруссия

елена абрамова

елена блиновская

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужу блогера Елены Блиновской Алексею по обвинению в легализации доходов и пособничестве в неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Блиновскому Алексею меру пресечения в виде запрета определенных действий" , - огласила решение судья Елена Абрамова.Блиновскому в рамках меры пресечения запретили пользоваться связью и интернетом, только если не произойдет экстренный случай. Кроме того, ему не дозволяется общаться с участниками процесса, однако на следователей, адвокатов и супругу запрет не распространяется.Как заявила в ходе заседания защита мужчины, данная мера пресечения помешает Блиновскому работать (многие свидетели по делу - его подчиненные), а также заниматься воспитанием четырех детей - для множества уроков и домашних заданий требуется наличие интернета. Сам Блиновский лишь коротко согласился с позицией адвоката. Тем не менее, из материалов дела известно, что вину он решил не признавать.Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. В суде в день избрания меры пресечения она воздержалась от каких-либо комментариев по поводу уголовного дела, при этом её защита не оспаривала саму суть обвинения, а лишь настаивала на более мягкой мере пресечения. Тогда же выяснилось, что Блиновская уже после задержания добровольно перечислила налоговый платеж, объем которого не озвучивался.

https://ria.ru/20230504/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

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россия, москва, смоленская область, белоруссия, елена абрамова, елена блиновская