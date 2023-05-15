https://ria.ru/20230515/blinovskiy-1871997022.html
Суд запретил мужу Блиновской пользоваться связью и интернетом
Суд запретил мужу Блиновской пользоваться связью и интернетом - РИА Новости, 15.05.2023
Суд запретил мужу Блиновской пользоваться связью и интернетом
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужу блогера Елены Блиновской Алексею по РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:30
2023-05-15T19:30
2023-05-15T19:35
россия
москва
смоленская область
белоруссия
елена абрамова
елена блиновская
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужу блогера Елены Блиновской Алексею по обвинению в легализации доходов и пособничестве в неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Блиновскому Алексею меру пресечения в виде запрета определенных действий" , - огласила решение судья Елена Абрамова.Блиновскому в рамках меры пресечения запретили пользоваться связью и интернетом, только если не произойдет экстренный случай. Кроме того, ему не дозволяется общаться с участниками процесса, однако на следователей, адвокатов и супругу запрет не распространяется.Как заявила в ходе заседания защита мужчины, данная мера пресечения помешает Блиновскому работать (многие свидетели по делу - его подчиненные), а также заниматься воспитанием четырех детей - для множества уроков и домашних заданий требуется наличие интернета. Сам Блиновский лишь коротко согласился с позицией адвоката. Тем не менее, из материалов дела известно, что вину он решил не признавать.Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. В суде в день избрания меры пресечения она воздержалась от каких-либо комментариев по поводу уголовного дела, при этом её защита не оспаривала саму суть обвинения, а лишь настаивала на более мягкой мере пресечения. Тогда же выяснилось, что Блиновская уже после задержания добровольно перечислила налоговый платеж, объем которого не озвучивался.
https://ria.ru/20230504/blinovskaya-1869748332.html
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россия, москва, смоленская область, белоруссия, елена абрамова, елена блиновская
Россия, Москва, Смоленская область, Белоруссия, Елена Абрамова, Елена Блиновская
Суд запретил мужу Блиновской пользоваться связью и интернетом
Пресненский суд запретил мужу блогера Блиновской пользоваться связью и интернетом
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужу блогера Елены Блиновской Алексею по обвинению в легализации доходов и пособничестве в неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Блиновскому Алексею меру пресечения в виде запрета определенных действий" , - огласила решение судья Елена Абрамова
.
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Блиновскому в рамках меры пресечения запретили пользоваться связью и интернетом, только если не произойдет экстренный случай. Кроме того, ему не дозволяется общаться с участниками процесса, однако на следователей, адвокатов и супругу запрет не распространяется.
Как заявила в ходе заседания защита мужчины, данная мера пресечения помешает Блиновскому работать (многие свидетели по делу - его подчиненные), а также заниматься воспитанием четырех детей - для множества уроков и домашних заданий требуется наличие интернета. Сам Блиновский лишь коротко согласился с позицией адвоката. Тем не менее, из материалов дела известно, что вину он решил не признавать.
Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области
на пути в Белоруссию
.
Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.
Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье
. В суде в день избрания меры пресечения она воздержалась от каких-либо комментариев по поводу уголовного дела, при этом её защита не оспаривала саму суть обвинения, а лишь настаивала на более мягкой мере пресечения. Тогда же выяснилось, что Блиновская уже после задержания добровольно перечислила налоговый платеж, объем которого не озвучивался.
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