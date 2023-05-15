https://ria.ru/20230515/blinovskiy-1871984840.html
Следствие просит запретить мужу Блиновской пользоваться интернетом
Следствие просит запретить мужу Блиновской пользоваться интернетом - РИА Новости, 15.05.2023
Следствие просит запретить мужу Блиновской пользоваться интернетом
Следствие в рамках меры пресечения в виде запрета определенных действий просит суд запретить мужу блогера Елены Блиновской Алексею пользоваться средствами связи РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:58
2023-05-15T18:58
2023-05-15T19:07
елена блиновская
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Следствие в рамках меры пресечения в виде запрета определенных действий просит суд запретить мужу блогера Елены Блиновской Алексею пользоваться средствами связи и интернетом, при этом в передвижениях он ограничен не будет, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы."Обязать Блиновского являться по вызову следователя и суда, запретить общаться с участниками судопроизводства, за исключением супруги, использовать связь и интернет, за исключением экстренных случаев", - заявила следователь, отметив, что более мягкую меру пресечения избрать Блиновскому невозможно.Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. В суде в день избрания меры пресечения она воздержалась от каких-либо комментариев по поводу уголовного дела, при этом её защита не оспаривала саму суть обвинения, а лишь настаивала на более мягкой мере пресечения. Тогда же выяснилось, что Блиновская уже после задержания добровольно перечислила налоговый платёж, объем которого не озвучивался.
https://ria.ru/20230504/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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елена блиновская, происшествия, москва, россия
Елена Блиновская, Происшествия, Москва, Россия
Следствие просит запретить мужу Блиновской пользоваться интернетом
Следствие просит запретить мужу Блиновской Алексею пользоваться интернетом и связью
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Следствие в рамках меры пресечения в виде запрета определенных действий просит суд запретить мужу блогера Елены Блиновской Алексею пользоваться средствами связи и интернетом, при этом в передвижениях он ограничен не будет, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Обязать Блиновского являться по вызову следователя и суда, запретить общаться с участниками судопроизводства, за исключением супруги, использовать связь и интернет, за исключением экстренных случаев", - заявила следователь, отметив, что более мягкую меру пресечения избрать Блиновскому невозможно.
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области
на пути в Белоруссию
.
Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.
Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье
. В суде в день избрания меры пресечения она воздержалась от каких-либо комментариев по поводу уголовного дела, при этом её защита не оспаривала саму суть обвинения, а лишь настаивала на более мягкой мере пресечения. Тогда же выяснилось, что Блиновская уже после задержания добровольно перечислила налоговый платёж, объем которого не озвучивался.
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