https://ria.ru/20230515/blinovskiy-1871959816.html

Мужа Блиновской привезли в суд

Мужа Блиновской привезли в суд - РИА Новости, 15.05.2023

Мужа Блиновской привезли в суд

В Пресненский суд Москвы доставили мужа блогера Елены Блиновской Алексея в рамках дела об отмывании доходов и пособничестве в налоговых махинациях, сообщили РИА РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:46

2023-05-15T17:46

2023-05-15T17:46

происшествия

москва

смоленская область

белоруссия

елена блиновская

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы доставили мужа блогера Елены Блиновской Алексея в рамках дела об отмывании доходов и пособничестве в налоговых махинациях, сообщили РИА Новости в суде. "Блиновский доставлен в суд", - рассказал собеседник агентства. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании Блиновскому меры пресечения в виде запрета определенных действий. По версии следствия, Блиновская не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов. Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. В суде в день избрания меры пресечения она воздержалась от каких-либо комментариев по поводу уголовного дела, при этом ее защита не оспаривала саму суть обвинения, а лишь настаивала на более мягкой мере пресечения. Тогда же выяснилось, что Блиновская уже после задержания добровольно перечислила налоговый платеж, объем которого не озвучивался.

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

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происшествия, москва, смоленская область, белоруссия, елена блиновская