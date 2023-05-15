https://ria.ru/20230515/blinovskiy-1871918048.html

Муж Блиновской отрицает вину в легализации доходов, сообщил источник

Муж Блиновской отрицает вину в легализации доходов, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2023

Муж Блиновской отрицает вину в легализации доходов, сообщил источник

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей не признает вину в легализации доходов и пособничестве в неуплате налогов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:59

2023-05-15T15:59

2023-05-15T16:11

происшествия

россия

смоленская область

белоруссия

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

шоубиз

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Супруг блогера Елены Блиновской Алексей не признает вину в легализации доходов и пособничестве в неуплате налогов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что Алексею Блиновскому предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере."Вину он не признает", - сказал собеседник агентства.Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

россия

смоленская область

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происшествия, россия, смоленская область, белоруссия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)