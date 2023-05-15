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Муж Блиновской отрицает вину в легализации доходов, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2023
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Шоубиз
 
15:59 15.05.2023 (обновлено: 16:11 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/blinovskiy-1871918048.html
Муж Блиновской отрицает вину в легализации доходов, сообщил источник
Муж Блиновской отрицает вину в легализации доходов, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2023
Муж Блиновской отрицает вину в легализации доходов, сообщил источник
Супруг блогера Елены Блиновской Алексей не признает вину в легализации доходов и пособничестве в неуплате налогов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:59
2023-05-15T16:11
происшествия
россия
смоленская область
белоруссия
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
шоубиз
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Супруг блогера Елены Блиновской Алексей не признает вину в легализации доходов и пособничестве в неуплате налогов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что Алексею Блиновскому предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере."Вину он не признает", - сказал собеседник агентства.Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
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происшествия, россия, смоленская область, белоруссия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Смоленская область, Белоруссия, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Шоубиз
Муж Блиновской отрицает вину в легализации доходов, сообщил источник

Муж Блиновской не признал вину в пособничестве в неуплате налогов и легализации доходов

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Супруг блогера Елены Блиновской Алексей не признает вину в легализации доходов и пособничестве в неуплате налогов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что Алексею Блиновскому предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
"Вину он не признает", - сказал собеседник агентства.
Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
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ШоубизПроисшествияРоссияСмоленская областьБелоруссияЕлена БлиновскаяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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