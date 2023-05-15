Мужа Блиновской обвинили в неуплате налогов и легализации доходов
СК обвинил мужа Блиновской Алексея в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов
© РИА Новости / Пресс-служба МВД России | Перейти в медиабанкПроведение следственных действий по делу блогера Елены Блиновской
Проведение следственных действий по делу блогера Елены Блиновской. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение супругу блогера Елены Блиновской Алексею в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.
По данным ведомства, Блиновская за 2019-2021 годы не заплатила в казну 918 миллионов рублей налогов. Она зарабатывала на продаже учебных курсов и тренинг-марафонов, но при этом оставалась на упрощенной системе налогообложения. Для этого использовалась схема дробления бизнеса. В качестве соучастников блогер привлекла супруга и других неустановленных лиц.
"Действуя согласно отведенной преступной роли, они привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное "дробление" бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных. — Прим. ред.) лиц", — говорится в заявлении СК.
В ближайшее время следствие попросит суд об избрании подозреваемому меры пресечения.
В конце апреля Елену Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ей предъявили обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Свою вину она признала. Сейчас блогер находится под домашним арестом.