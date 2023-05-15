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Мужа Блиновской обвинили в неуплате налогов и легализации доходов - РИА Новости, 15.05.2023
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15:42 15.05.2023 (обновлено: 16:38 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/blinovskiy-1871912113.html
Мужа Блиновской обвинили в неуплате налогов и легализации доходов
Мужа Блиновской обвинили в неуплате налогов и легализации доходов - РИА Новости, 15.05.2023
Мужа Блиновской обвинили в неуплате налогов и легализации доходов
Следователи предъявили обвинение супругу блогера Елены Блиновской Алексею в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, сообщил столичный главк СК в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:42
2023-05-15T16:38
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
елена блиновская
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение супругу блогера Елены Блиновской Алексею в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.По данным ведомства, Блиновская за 2019-2021 годы не заплатила в казну 918 миллионов рублей налогов. Она зарабатывала на продаже учебных курсов и тренинг-марафонов, но при этом оставалась на упрощенной системе налогообложения. Для этого использовалась схема дробления бизнеса. В качестве соучастников блогер привлекла супруга и других неустановленных лиц."Действуя согласно отведенной преступной роли, они привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное "дробление" бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных. — Прим. ред.) лиц", — говорится в заявлении СК.В ближайшее время следствие попросит суд об избрании подозреваемому меры пресечения.В конце апреля Елену Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ей предъявили обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Свою вину она признала. Сейчас блогер находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20230504/blinovskaya-1869748332.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, елена блиновская
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Елена Блиновская
Мужа Блиновской обвинили в неуплате налогов и легализации доходов

СК обвинил мужа Блиновской Алексея в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов

© РИА Новости / Пресс-служба МВД России | Перейти в медиабанкПроведение следственных действий по делу блогера Елены Блиновской
Проведение следственных действий по делу блогера Елены Блиновской - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МВД России
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Проведение следственных действий по делу блогера Елены Блиновской. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение супругу блогера Елены Блиновской Алексею в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.
По данным ведомства, Блиновская за 2019-2021 годы не заплатила в казну 918 миллионов рублей налогов. Она зарабатывала на продаже учебных курсов и тренинг-марафонов, но при этом оставалась на упрощенной системе налогообложения. Для этого использовалась схема дробления бизнеса. В качестве соучастников блогер привлекла супруга и других неустановленных лиц.
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"Действуя согласно отведенной преступной роли, они привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное "дробление" бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных. — Прим. ред.) лиц", — говорится в заявлении СК.
В ближайшее время следствие попросит суд об избрании подозреваемому меры пресечения.
В конце апреля Елену Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ей предъявили обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Свою вину она признала. Сейчас блогер находится под домашним арестом.
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