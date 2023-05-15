https://ria.ru/20230515/bezhentsy-1871944830.html

РКК начал помогать беженцам вернуться в свои дома

РКК начал помогать беженцам вернуться в свои дома - РИА Новости, 15.05.2023

РКК начал помогать беженцам вернуться в свои дома

Российский красный крест (РКК) начал помогать беженцам, пострадавшим от украинского кризиса, вернуться в свои дома, если там стало безопасно, заявил журналистам РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:15

2023-05-15T17:15

2023-05-15T17:15

общество

российский красный крест

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский красный крест (РКК) начал помогать беженцам, пострадавшим от украинского кризиса, вернуться в свои дома, если там стало безопасно, заявил журналистам председатель организации Павел Савчук. "Мы начали помогать тем беженцам, которые уже хотят вернуться в свои дома... Сейчас люди возвращаются самостоятельно, своими силами, и они обратились к нам, мы решили их поддержать и обеспечить возвращение их, предоставив им трансфер, питание, воду ", - сказал он. Савчук уточнил, что такую помощь РКК оказывает, когда организация уверена, что места, в которые люди возвращаются, уже в безопасности, и выразил надежду, что в июне РКК полноценно развернет эту деятельность.

https://ria.ru/20230428/bezhentsy-1868321007.html

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общество, российский красный крест, россия