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РКК начал помогать беженцам вернуться в свои дома - РИА Новости, 15.05.2023
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17:15 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/bezhentsy-1871944830.html
РКК начал помогать беженцам вернуться в свои дома
РКК начал помогать беженцам вернуться в свои дома - РИА Новости, 15.05.2023
РКК начал помогать беженцам вернуться в свои дома
Российский красный крест (РКК) начал помогать беженцам, пострадавшим от украинского кризиса, вернуться в свои дома, если там стало безопасно, заявил журналистам РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:15
2023-05-15T17:15
общество
российский красный крест
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский красный крест (РКК) начал помогать беженцам, пострадавшим от украинского кризиса, вернуться в свои дома, если там стало безопасно, заявил журналистам председатель организации Павел Савчук. "Мы начали помогать тем беженцам, которые уже хотят вернуться в свои дома... Сейчас люди возвращаются самостоятельно, своими силами, и они обратились к нам, мы решили их поддержать и обеспечить возвращение их, предоставив им трансфер, питание, воду ", - сказал он. Савчук уточнил, что такую помощь РКК оказывает, когда организация уверена, что места, в которые люди возвращаются, уже в безопасности, и выразил надежду, что в июне РКК полноценно развернет эту деятельность.
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общество, российский красный крест, россия
Общество, Российский Красный Крест, Россия
РКК начал помогать беженцам вернуться в свои дома

РКК начал помогать пострадавшим от украинского кризиса беженцам вернуться в свои дома

© РИА Новости / Андрей Теличев | Перейти в медиабанкОфис российского Красного креста в Москве
Офис российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Андрей Теличев
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Офис российского Красного креста в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский красный крест (РКК) начал помогать беженцам, пострадавшим от украинского кризиса, вернуться в свои дома, если там стало безопасно, заявил журналистам председатель организации Павел Савчук.
"Мы начали помогать тем беженцам, которые уже хотят вернуться в свои дома... Сейчас люди возвращаются самостоятельно, своими силами, и они обратились к нам, мы решили их поддержать и обеспечить возвращение их, предоставив им трансфер, питание, воду ", - сказал он.
Савчук уточнил, что такую помощь РКК оказывает, когда организация уверена, что места, в которые люди возвращаются, уже в безопасности, и выразил надежду, что в июне РКК полноценно развернет эту деятельность.
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