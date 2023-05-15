https://ria.ru/20230515/belorussiya-1871993587.html

ЗРК и самолеты Су-30 СМ поставят в Белоруссию до конца года

ЗРК и самолеты Су-30 СМ поставят в Белоруссию до конца года - РИА Новости, 15.05.2023

ЗРК и самолеты Су-30 СМ поставят в Белоруссию до конца года

Новые зенитные ракетные комплексы и самолеты Су-30 СМ будут поставлены в Белоруссию до конца года, заявил в понедельник командующий военно-воздушными силами и... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:16

2023-05-15T19:16

2023-05-15T19:26

белоруссия

су-30см

в мире

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МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Новые зенитные ракетные комплексы и самолеты Су-30 СМ будут поставлены в Белоруссию до конца года, заявил в понедельник командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии полковник Андрей Лукьянович.Командующий напомнил журналистам, что ВВС и войска ПВО республики в текущем году получают новые радиолокационные станции "Роса", "Восток" белорусского производства. Закупка новых образцов техники запланирована и на будущее в рамках плана строительства и развития ВС до 2025 года."Также мы ожидаем в этом году поставку новых зенитных ракетных комплексов и для авиации - новые самолеты Су-30СМ", - приводит агентство Белта слова Лукьяновича.Командующий напомнил, что в Белоруссии ежемесячно проводятся проверки дежурных сил по ПВО. "Крайняя проверка была 11 мая. Результаты показывают, что наш вид Вооруженных Сил справился с поставленной задачей. Результаты подтверждены материалами объективного контроля", - рассказал полковник.По его словам, боевое дежурство несется в усиленном режиме, равно как и охрана на всех аэродромах и ряде объектов радиотехнических и зенитных ракетных войск.Во время посещения центрального командного пункта ВВС и войск ПВО в понедельник главе белорусского государства Александру Лукашенко доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Как доложили президенту Белоруссии, в субботу после инцидентов в Брянской области ВВС и войска ПВО республики перевели в степень готовности номер один. Он заявил, что в свете последних событий, которые происходят на западной, южной границе, в том числе в связи с проводимыми мероприятиями боевой подготовки стран НАТО во главе с США, дежурные силы несут дежурство в усиленном режиме.

https://ria.ru/20230515/pvo-1871966653.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, су-30см, в мире