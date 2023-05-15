Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии настораживающей
Лукашенко: обстановка вокруг Белоруссии не критическая, но есть настораживающие факторы
© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО
МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Обстановка вокруг Белоруссии настораживает, привела слова президента республики Александра Лукашенко его пресс-служба.
Сегодня глава государства прибыл в центральный командный пункт Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, где ему доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства.
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"Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие", — заявил Лукашенко.
По его словам, войска ПВО страны перевели в степень боевой готовности номер один.
Белорусский лидер уточнил, что в стране часто обсуждают вопросы безопасности, особенно в воздушном пространстве.
С 19 по 22 апреля одно из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО Белоруссии во время учений отработало прикрытие критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника.