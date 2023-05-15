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Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии настораживающей - РИА Новости, 15.05.2023
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18:13 15.05.2023 (обновлено: 18:50 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/belorussiya-1871969130.html
Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии настораживающей
Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии настораживающей - РИА Новости, 15.05.2023
Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии настораживающей
Обстановка вокруг Белоруссии настораживает, привела слова президента республики Александра Лукашенко его пресс-служба. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:13
2023-05-15T18:50
в мире
белоруссия
александр лукашенко
безопасность
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МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Обстановка вокруг Белоруссии настораживает, привела слова президента республики Александра Лукашенко его пресс-служба.Сегодня глава государства прибыл в центральный командный пункт Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, где ему доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства. По его словам, войска ПВО страны перевели в степень боевой готовности номер один.Белорусский лидер уточнил, что в стране часто обсуждают вопросы безопасности, особенно в воздушном пространстве.С 19 по 22 апреля одно из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО Белоруссии во время учений отработало прикрытие критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника.
https://ria.ru/20230510/terakty-1870910794.html
https://ria.ru/20230515/lukashenko-1871807555.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, безопасность
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Безопасность
Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии настораживающей

Лукашенко: обстановка вокруг Белоруссии не критическая, но есть настораживающие факторы

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Обстановка вокруг Белоруссии настораживает, привела слова президента республики Александра Лукашенко его пресс-служба.
Сегодня глава государства прибыл в центральный командный пункт Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, где ему доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства.
«

"Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие", — заявил Лукашенко.

По его словам, войска ПВО страны перевели в степень боевой готовности номер один.
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