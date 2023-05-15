https://ria.ru/20230515/belorussiya-1871969130.html

Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии настораживающей

Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии настораживающей - РИА Новости, 15.05.2023

Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии настораживающей

Обстановка вокруг Белоруссии настораживает, привела слова президента республики Александра Лукашенко его пресс-служба. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:13

2023-05-15T18:13

2023-05-15T18:50

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белоруссия

александр лукашенко

безопасность

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МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Обстановка вокруг Белоруссии настораживает, привела слова президента республики Александра Лукашенко его пресс-служба.Сегодня глава государства прибыл в центральный командный пункт Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, где ему доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства. По его словам, войска ПВО страны перевели в степень боевой готовности номер один.Белорусский лидер уточнил, что в стране часто обсуждают вопросы безопасности, особенно в воздушном пространстве.С 19 по 22 апреля одно из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО Белоруссии во время учений отработало прикрытие критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника.

https://ria.ru/20230510/terakty-1870910794.html

https://ria.ru/20230515/lukashenko-1871807555.html

белоруссия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, безопасность